Суперкомпьютер выбрал фаворита финала ЧМ: какие шансы у Месси на победу?
18 ноября в Катаре пройдет финал чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции. Игра состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, стартовый свисток поляка Шимона Марчиняка прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 17.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили фаворита решающего матча турнира: поставить на победу любой из команд в основное время можно с коэффициентом 2.80, что составляет приблизительно 35% вероятности. На ничью предложена чуть большая котировка 3.20 (30%).
Ждете, что команды не определят победителя в основное время? Ставка на ничью при благополучном результате принесет 3200 рублей.
При этом коэффициенты не победу сборных с учетом дополнительного времени и пенальти немного различаются. Этот рынок на Аргентину доступен за 1.96, на Францию — за 1.94.
Суперкомпьютер правильно угадал исход полуфиналов — посчитал Аргентину и Францию фаворитами 1/2 финала. В решающем матче чемпионата мира в Катаре суперкомпьютер чуть выше оценил шансы «Альбиселесте» — шанс на триумф команды Лионеля Месси оценен с вероятностью 53%. На второе подряд чемпионство «Трехцветных» суперкомпьютер дает 47% вероятности.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают примерно равные шансы команд на победу в турнире:
• ничья 1:1 идет за 5.90;
• победа Франции 1:0 — за 6.60;
• успех Аргентины с таким же счетом — за те же 6.60.
Также на матч доступен широкий выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу Франции в основное время и тотал больше 2.5 мяча можно оформить с солидной котировкой 5.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2