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Сегодня, 13:15

Суперкомпьютер выбрал фаворита финала ЧМ: какие шансы у Месси на победу?

Прогноз суперкомпьютера на финал чемпионата мира в Катаре.
Артемий Кутейников
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Лионель Месси и Хулиан Альварес в матче против Хорватии.
Фото Global Look Press

18 ноября в Катаре пройдет финал чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции. Игра состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, стартовый свисток поляка Шимона Марчиняка прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили фаворита решающего матча турнира: поставить на победу любой из команд в основное время можно с коэффициентом 2.80, что составляет приблизительно 35% вероятности. На ничью предложена чуть большая котировка 3.20 (30%).

Ждете, что команды не определят победителя в основное время? Ставка на ничью при благополучном результате принесет 3200 рублей.

При этом коэффициенты не победу сборных с учетом дополнительного времени и пенальти немного различаются. Этот рынок на Аргентину доступен за 1.96, на Францию — за 1.94.

Суперкомпьютер правильно угадал исход полуфиналов — посчитал Аргентину и Францию фаворитами 1/2 финала. В решающем матче чемпионата мира в Катаре суперкомпьютер чуть выше оценил шансы «Альбиселесте» — шанс на триумф команды Лионеля Месси оценен с вероятностью 53%. На второе подряд чемпионство «Трехцветных» суперкомпьютер дает 47% вероятности.

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают примерно равные шансы команд на победу в турнире:

• ничья 1:1 идет за 5.90;

• победа Франции 1:0 — за 6.60;

• успех Аргентины с таким же счетом — за те же 6.60.

Также на матч доступен широкий выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу Франции в основное время и тотал больше 2.5 мяча можно оформить с солидной котировкой 5.20.

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Эксперты оценили шансы увидеть голевую феерию в финале чемпионата мира
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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