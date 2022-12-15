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Сегодня, 19:15

Эксперты оценили шансы Мартинеса и Льориса выиграть приз лучшему вратарю ЧМ

Евгений Коростелев
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Эмилиано Мартинес.
Фото Global Look Press

18 декабря чемпионат мира завершится матчем за золото между Аргентиной и Францией. В игре примут участие одни из лучших вратарей турнира — Уго Льорис и Эмилиано Мартинес. Кто из них станет лучшим голкипером мундиаля? Правда, у них есть еще два соперника.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Мартинеса и Яссина Буну — лучшие шансы на победу. На обоих вратарей выставлен одинаковый коэффициент — 2.75. Аргентинец провел от первой до последней минуты все шесть матчей турнира, три из них он завершил всухую, а также вытащил серию пенальти против Нидерландов.

Марокканец провел четыре сухие игры и выиграл серию пенальти у Испании, не пропустив в ней ни разу. Кроме того, он пропустил суммарно три мяча против пяти Мартинесом. Но главное преимущество Эмилиано — он сыграет в финале турнира, а не в матче за третье место.

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За 4.00 можно взять успех Уго Льориса, который пропустил четыре мяча и ни разу не участвовал в серии 11-метровых. Француз проводит ровный турнир и здорово спасает команду, но каких-то выдающихся достижений не показывает.

Замыкает четверку претендентов Доминик Ливакович. Хорватский вратарь выиграл аж две серии пенальти, а также совершил впечатляющие 11 сэйвов в игре с Бразилией. Однако эти плюсы перечеркнул один жирный минус — он пропустил три мяча от Месси и Ко, поэтому сыграет только за бронзу. Поставить на него можно за 7.00.

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Финал и матч за третье место: расписание решающих встреч чемпионата мира
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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