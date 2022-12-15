Эксперты оценили шансы Мартинеса и Льориса выиграть приз лучшему вратарю ЧМ

18 декабря чемпионат мира завершится матчем за золото между Аргентиной и Францией. В игре примут участие одни из лучших вратарей турнира — Уго Льорис и Эмилиано Мартинес. Кто из них станет лучшим голкипером мундиаля? Правда, у них есть еще два соперника.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Мартинеса и Яссина Буну — лучшие шансы на победу. На обоих вратарей выставлен одинаковый коэффициент — 2.75. Аргентинец провел от первой до последней минуты все шесть матчей турнира, три из них он завершил всухую, а также вытащил серию пенальти против Нидерландов.

Марокканец провел четыре сухие игры и выиграл серию пенальти у Испании, не пропустив в ней ни разу. Кроме того, он пропустил суммарно три мяча против пяти Мартинесом. Но главное преимущество Эмилиано — он сыграет в финале турнира, а не в матче за третье место.

За 4.00 можно взять успех Уго Льориса, который пропустил четыре мяча и ни разу не участвовал в серии 11-метровых. Француз проводит ровный турнир и здорово спасает команду, но каких-то выдающихся достижений не показывает.

Замыкает четверку претендентов Доминик Ливакович. Хорватский вратарь выиграл аж две серии пенальти, а также совершил впечатляющие 11 сэйвов в игре с Бразилией. Однако эти плюсы перечеркнул один жирный минус — он пропустил три мяча от Месси и Ко, поэтому сыграет только за бронзу. Поставить на него можно за 7.00.