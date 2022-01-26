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Кот-д'Ивуар — Египет: прогноз на матч Кубка Африки 26 января

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Африки Кот-д'Ивуар — Египет
Егор Сергеев
Мохамед Салах.
Фото Reuters

26 января сборные Кот-д'Ивуара и Египта встретятся в 1/8 финала Кубка Африки. Матч состоится на стадионе «Дуала» в одноименном городе Камеруна, начало — в 19.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Кубок Африки. 1/8 финала
26 янв, 19:00. Japoma (Дуала)
Кот-д`Ивуар
Египет

Команда Патриса Бомеля — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу Кот-д'Ивуара можно за 2.35 — это примерно 40% вероятности. Триумф сборной Египта оценивается котировкой 3.50 (27%), а ничья в матче — 2.90 (33%).

При ставке в 1000 рублей на победу Кот-д'Ивуара можно выиграть 2350 рублей в случае успеха «Слонов».

Поставить на выход сборной Кот-д'Ивуара в четвертьфинал Кубка Африки можно за 1.64. Проход Египта оценивается коэффициентом 2.26.

Вы также можете сделать ставку на один из вариантов форы на этот матч, к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.57, а Ф2(0) — за 2.40;

  • Ф1(-1) идет за 4.00, а Ф2(+1) — за 1.25;

  • Ф1(+1) идет за 1.09, а Ф2(-1) — за 7.30.

Мохаммед Салах. Кот-д'Ивуар — Египет: гол Салаха не спасет «Фараонов» от вылета из Кубка Африки

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.80, а ТМ 2.5 — за 1.44.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.40. Противоположный исход идет за 1.58.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.80, а удаления — 4.50.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 5.10.

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Сборная Египта по футболу
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
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Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

 5
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Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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