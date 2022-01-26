Кот-д`Ивуар

26 января сборные Кот-д'Ивуара и Египта встретятся в 1/8 финала Кубка Африки. Матч состоится на стадионе «Дуала» в одноименном городе Камеруна, начало — в 19.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Команда Патриса Бомеля — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу Кот-д'Ивуара можно за 2.35 — это примерно 40% вероятности. Триумф сборной Египта оценивается котировкой 3.50 (27%), а ничья в матче — 2.90 (33%).

При ставке в 1000 рублей на победу Кот-д'Ивуара можно выиграть 2350 рублей в случае успеха «Слонов».

Поставить на выход сборной Кот-д'Ивуара в четвертьфинал Кубка Африки можно за 1.64. Проход Египта оценивается коэффициентом 2.26.

Вы также можете сделать ставку на один из вариантов форы на этот матч, к примеру:

Ф1(0) идет за 1.57 , а Ф2(0) — за 2.40 ;

Ф1(-1) идет за 4.00 , а Ф2(+1) — за 1.25 ;

Ф1(+1) идет за 1.09, а Ф2(-1) — за 7.30.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.80, а ТМ 2.5 — за 1.44.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.40. Противоположный исход идет за 1.58.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.80, а удаления — 4.50.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 5.10.