Прогноз на матч Лиги наций Англия — Италия 11 июня 2022 года

11 июня 2022 года любителей футбола ждет топовая вывеска — в группе 3 Лиги наций Англия примет Италию. Встреча пройдет на стадионе «Молиньо» в Вулверхэмптоне и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит игру польский арбитр Шимон Марчиняк.

Матч пройдет без болельщиков. Английская сторона наказана из-за беспорядков на финале Евро-2020 между командами.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Англию. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.82, это примерно 54% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 3.50 (28%), на успех Италии самая высокая котировка — 5.00 (18%).

Ставка в 1 000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 3 500 рублей и чистую прибыль в 2 500 рублей.

Считаете, что Италия сдержит соперника, как в финале Евро-2020? На Х2 коэффициент 1.96.

Будущие соперники не слишком много забивают в Лиге наций, поэтому на тотал больше 2.5 гола котировка 2.24, на ТМ 2.5 — 1.69.

«Обе забьют» можно взять за 2.07 — так было в том самом финале на Уэмбли год назад. Обратный исход идет за 1.76.

Если верите, что матч получится результативным, возьмите «одна из команд забьет два гола подряд» за 1.98.

Наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков, — победа Англии 1:0 за 5.70.

Прогноз и ставка на матч Англия — Италия

Англия и Италия почему-то скромные команды, которые, несмотря на наличие высококлассных исполнителей, забивают мало. «Скуадра адзурра» вовсе стремится к своему историческому стилю и играет очень сдержанно.

Матч пройдет при пустых трибунах, и это еще один повод поставить на малое количество голов. Соперникам не хватит энергии и эмоций, чтобы превратить полутоварищеский матч во что-то яркое и незабываемое.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.69.