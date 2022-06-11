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Венгрия — Германия: прогноз на матч Лиги наций 11 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Германия 11 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Тимо Вернер в матче со сборной Англии.
Фото Global Look Press

Венгрия — один из главных сюрпризов стартовых туров Лиги наций: «волшебные мадьяры» обыграли Англию (1:0) и дали бой Италии (1:2). Матч с Германией пройдет 11 июня 2022 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 мск, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko спорт».

Лига наций A. Группа 3
11 июн, 21:45. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
Германия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей безусловным фаворитом: коэффициент на победу команды Ханс-Дитера Флика — 1.42, около 69% вероятности. Поставить на успех Венгрии можно с котировкой 8.60 (10%). Ничья идет за 4.60 (21%).

Ставка в 1 000 рублей на аутсайдера может принести 8 600 рублей, чистый выигрыш — 7 600 рублей.

Правда, три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода матча дают венграм мало шансов:

  • победа Германии 2:0 идет за 5.60;
  • успех 2:1 — за 8.30;
  • ничья 1:1 — за 8.40.

Венгрия отлично выступает дома — помогают мощные заряды болельщиков. При родных фанатах венгры уже обыграли Англию. Правда, в результативности болельщики не помогают: сборная в первых двух турах Лиги наций воткнула по голу, а в последних 10 матчах забивала в среднем по 1.2 мяча за игру. ИТБ1 (1.5) можно взять за 5.20, ИТМ1 (1.5) — за 1.16.

Германия в Лиге наций пока ни разу не забила больше одного — в двух стартовых турах оба раза сгоняла вничью 1:1. При этом в составе немцев множество звезд атаки: Серж Гнабри, Лерой Сане, Томас Мюллер и другие. ИТБ2 (1.5) идет за 1.58, ИТМ2 (1.5) — за 2.38.

Команды в последний раз встречались в прошлом году на чемпионате Европы и сыграли вничью 2:2. Общий тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу оценен в 1.90, ТМ 2.5 предложен за 1.97.

Поставить на голы от обеих команд можно за 2.20, «обе забьют — нет» — за 1.68.

Кай Хаверц и&nbsp;Йонас Хофманн, сборная Германии. Венгрия — Германия: Хаверц и Вернер выжмут для немцев первую победу в Лиге наций

Прогноз и ставка на матч Венгрия — Германия

Венгрия — тяжелый соперник для топ-сборных. Правда, Германия подходит к игре с «волшебными мадьярами» с необходимостью побеждать для продолжения борьбы за первое место в группе. Игра с вязкими соперниками получится непростой, к тому же немцы не слишком результативно выступают в последних матчах.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) с коэффициентом 1.71.

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Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
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Англия — Италия: прогноз на матч Лиги наций 11 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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