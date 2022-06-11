Венгрия — один из главных сюрпризов стартовых туров Лиги наций: «волшебные мадьяры» обыграли Англию (1:0) и дали бой Италии (1:2). Матч с Германией пройдет 11 июня 2022 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 мск, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей безусловным фаворитом: коэффициент на победу команды Ханс-Дитера Флика — 1.42, около 69% вероятности. Поставить на успех Венгрии можно с котировкой 8.60 (10%). Ничья идет за 4.60 (21%).

Ставка в 1 000 рублей на аутсайдера может принести 8 600 рублей, чистый выигрыш — 7 600 рублей.

Правда, три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода матча дают венграм мало шансов:

победа Германии 2:0 идет за 5.60 ;

успех 2:1 — за 8.30 ;

ничья 1:1 — за 8.40 .

Венгрия отлично выступает дома — помогают мощные заряды болельщиков. При родных фанатах венгры уже обыграли Англию. Правда, в результативности болельщики не помогают: сборная в первых двух турах Лиги наций воткнула по голу, а в последних 10 матчах забивала в среднем по 1.2 мяча за игру. ИТБ1 (1.5) можно взять за 5.20, ИТМ1 (1.5) — за 1.16.

Германия в Лиге наций пока ни разу не забила больше одного — в двух стартовых турах оба раза сгоняла вничью 1:1. При этом в составе немцев множество звезд атаки: Серж Гнабри, Лерой Сане, Томас Мюллер и другие. ИТБ2 (1.5) идет за 1.58, ИТМ2 (1.5) — за 2.38.

Команды в последний раз встречались в прошлом году на чемпионате Европы и сыграли вничью 2:2. Общий тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу оценен в 1.90, ТМ 2.5 предложен за 1.97.

Поставить на голы от обеих команд можно за 2.20, «обе забьют — нет» — за 1.68.

Прогноз и ставка на матч Венгрия — Германия

Венгрия — тяжелый соперник для топ-сборных. Правда, Германия подходит к игре с «волшебными мадьярами» с необходимостью побеждать для продолжения борьбы за первое место в группе. Игра с вязкими соперниками получится непростой, к тому же немцы не слишком результативно выступают в последних матчах.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) с коэффициентом 1.71.