Венгрия — Германия: прогноз на матч Лиги наций 11 июня 2022 года
Венгрия — один из главных сюрпризов стартовых туров Лиги наций: «волшебные мадьяры» обыграли Англию (1:0) и дали бой Италии (1:2). Матч с Германией пройдет 11 июня 2022 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 мск, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей безусловным фаворитом: коэффициент на победу команды Ханс-Дитера Флика — 1.42, около 69% вероятности. Поставить на успех Венгрии можно с котировкой 8.60 (10%). Ничья идет за 4.60 (21%).
Ставка в 1 000 рублей на аутсайдера может принести 8 600 рублей, чистый выигрыш — 7 600 рублей.
Правда, три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода матча дают венграм мало шансов:
Венгрия отлично выступает дома — помогают мощные заряды болельщиков. При родных фанатах венгры уже обыграли Англию. Правда, в результативности болельщики не помогают: сборная в первых двух турах Лиги наций воткнула по голу, а в последних 10 матчах забивала в среднем по 1.2 мяча за игру. ИТБ1 (1.5) можно взять за 5.20, ИТМ1 (1.5) — за 1.16.
Германия в Лиге наций пока ни разу не забила больше одного — в двух стартовых турах оба раза сгоняла вничью 1:1. При этом в составе немцев множество звезд атаки: Серж Гнабри, Лерой Сане, Томас Мюллер и другие. ИТБ2 (1.5) идет за 1.58, ИТМ2 (1.5) — за 2.38.
Команды в последний раз встречались в прошлом году на чемпионате Европы и сыграли вничью 2:2. Общий тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу оценен в 1.90, ТМ 2.5 предложен за 1.97.
Поставить на голы от обеих команд можно за 2.20, «обе забьют — нет» — за 1.68.
Прогноз и ставка на матч Венгрия — Германия
Венгрия — тяжелый соперник для топ-сборных. Правда, Германия подходит к игре с «волшебными мадьярами» с необходимостью побеждать для продолжения борьбы за первое место в группе. Игра с вязкими соперниками получится непростой, к тому же немцы не слишком результативно выступают в последних матчах.
Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) с коэффициентом 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0