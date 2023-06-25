25 июня в немецком Галле состоится финал в мужском одиночном разряде. Трофей разыграют россиянин Андрей Рублев и казахстанец Александр Бублик. Встреча начнется в 15.15 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 3:1 в пользу Рублева.

Он же идет небольшим фаворитом игры. Букмекерская компания ФОНБЕТ выставила на его победу коэффициент 1.70, что приблизительно 58% вероятности исхода. А успех Бублика доступен за 2.15 (42%).

Ставка в 1000 рублей на казахстанского теннисиста в случае его выигрыша принесет выплату в 2150 рублей, а чистая прибыль — 1150.

Можете выбрать количество геймов, которое разыграют соперники:

тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.58, ТМ 22.5 — в 2.23;

ТБ 23.5 — в 1.83, ТМ 23.5 — в 1.87;

ТБ 24.5 и ТМ 24.5 идут за одинаковые 1.90.

Победу Бублика с форой (+2.5) гейма можно оформить за 1.58, а успех Рублева с гандикапом (-2.5) — за 2.23. Только в одном из четырех матчей Александру удалось удержаться за Андреем на расстоянии трех геймов.

Счет 1:1 после двух сетов предложено взять за 2.15, 2:0 в пользу Рублева — за 2.80, а 2:0 на казахстанца — за 3.70.

Тай-брейк в матче доступен за 1.62, его отсутствие — за 2.15.

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Александр Бублик

Бублик в Галле поймал немыслимый кураж — победил подряд четырех игроков топ-25. От ракетки Александра пали Чорич, Штруфф, Синнер и Зверев, которых он разбил не только мощной подачей, но и неожиданными решениями. Казахстанец классно двигается по корту, часто и здорово укорачивает, чертит линии — в общем, играет на моральном подъеме. Саша может выиграть крупнейший титул в карьере.

Рублев тоже хорош, хотя в паре матчей не был безупречен. Например, в первом круге вел с брейком во втором сете, но отдал его У Ибину, а еще горел 0:1 по партиям Грикспуру при довольно равной игре. Однако выходом в финал Андрей доказал, что способен добиваться больших результатов на траве. А еще он может стать первым игроком в истории, победившим на ATP 500 на трех разных покрытиях.

Подоплек много, а еще не забываем, насколько оба игрока эмоциональны. Поэтому финал будет интересным, и не хочется, чтобы он получился быстротечным. Но учитывая, что оба теннисиста классно подают, как минимум 24 гейма мы увидеть должны.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 23.5 гейма за 1.83.

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