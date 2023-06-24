25 июня один из лидеров группы B сборная Франции сыграет с Норвегией. Встреча молодежного чемпионата Европы среди игроков до 21 года пройдет на стадионе «Константин Рэдулеску» в румынском городе Клуж-Напока. Литовский судья Донатас Румшас даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Посмотреть этот матч легально в России не получится.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на успех «Трехцветных» можно с коэффициентом 1.51, это около 64% вероятности. Выигрыш норвежцев предложен с котировкой 6.03 (15%). Ничья доступна за 4.63 (21%).

Верите, что скандинавы не просто наберут первые очки в группе, а еще и прихлопнут фаворита? Ставка на «Свёрла» в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 6030 рублей.

Оба поединка команд в первом туре пробили «верх» по голам: Франция одолела Италию (2:1), Норвегия с тем же счетом уступила Швейцарии. Тотал больше 2.5 мяча в очной разборке идет за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.19.

Последняя встреча соперников в ноябре 2022-го завершилась «миром» (1:1). Вариант «обе забьют» оценен за 1.83, обратный рынок — за 1.96.

Два из трех самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на сухую викторию «Трехцветных»:

Прогноз и ставка на матч Норвегия — Франция

На старте группового этапа команда Сильвена Риполля прихлопнула самого статусного конкурента по группе и теперь мечтает о том, чтобы закрепить успех и досрочно выйти в плей-офф. Соперник одного из главных фаворитов Евро-2023 — Норвегия, которая не набрала очков после первого тура.

На стороне «Трехцветных» — серьезный перевес в классе и топовая атака в лице Амина Гуири, Арно Калимуэндо, Куадио Коне и Амина Адли. Но «Свёрла» тоже хороша в нападении: первыми прошили симпатичную Швейцарию, но не удержали преимущество. Да и в трех последних играх квалификации Евро-2023 норвежцы ни разу не оформили меньше двух мячей. Плюс из-за удаления против Италии игру на стадионе «Константин Рэдулеску» пропустит основной центральный защитник французов Лоик Баде.

Три очка и выход в плей-офф вряд ли уплывут от парней Сильвена Риполля, но сухими из воды им точно не выйти.

Рекомендуемая ставка: победа Франции и «обе забьют» за 2.95.

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