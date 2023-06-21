21 июня Даниил Медведев постарается выйти в четвертьфинал травяного турнира в Галле. Его соперником по матчу второго круга станет серб Ласло Джере. Игра начнется не ранее 14.30 по московскому времени, в прямом эфире на территории РФ ее не покажут. Счет личных встреч — 1:1.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева железным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с невысоким коэффициентом 1.08, что приблизительно 92% вероятности исхода. Успех Джере идет за 7.50 (8%).

Счет 2:0 в пользу Даниила выставлен за 1.35. Даже на грунте — профильном для серба покрытии — в прошлом году Медведев победил всухую.

Выигрыш российского теннисиста с форой (-4.5) гейма оценен в 1.79, а триумф Ласло с гандикапом (+4.5) — в 2.02.

Ставка в 1000 рублей на победу Медведева с разницей минимум в пять геймов в случае положительного исхода принесет выплату в 1790 рублей.

Тотал больше 20.5 гейма доступен за 1.94, ТМ 20.5 — за 1.85. В первом круге Даниил закрыл Маркоса Хирона за 19 геймов.

Тай-брейк в матче можно взять за 2.89, его отсутствие — за 1.37.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Ласло Джере

В первом круге Джере победил Оскара Отте и одержал всего пятую победу в карьере на траве. Все обыгранные им соперники были либо низкого уровня (как Сквайр в прошлом году), либо такими же грунтовиками, как он сам, которым тяжело играть на быстром покрытии (Куэвас, Андреоцци). Остальные конкуренты редко давали ему шансы даже взять сет.

Медведев же исправился за поражение в первом круге Хертогенбоса от Маннарино и уверенно расправился на старте Галле с Хироном (6:4, 6:3). Даниил классно играл на второй подаче (63% выигранных мячей), отыграл все три брейк-пойнта и реализовал три из четырех на приеме. С Ласло россиянину должно быть еще проще, так как у серба нет в арсенале мощного удара и сумасшедшего контроля мяча. Да и выдающейся подачей он не отличается.

Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 за 1.85.

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