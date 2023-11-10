Александр Шевченко — Пьер-Юж Эрбер: прогноз на матч ATP Метц 10 ноября 2023 года
10 ноября российский теннисист Александр Шевченко в полуфинале турнира ATP 250 в Метце сыграет с хозяином кортов, французом Пьер-Юж Эрбером. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде теннисисты друг с другом не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Шевченко фаворитом поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.46, что примерно 68% вероятности исхода. Успех Эрбера котируется за 2.69 (32%).
Тотал больше 22.5 гейма предложено взять за 2.03, ТМ 22.5 — за 1.78.
Триумф россиянина со счетом 2:0 по сетам — наиболее реальный результат, по мнению экспертов. Его можно оформить за 2.21.
Если Эрбер выиграет хотя бы одну партию, сыграет коэффициент 1.62. Француз делал это в восьми матчах кряду.
Считаете, что Шевченко победит с комфортным счетом? Ф1(-2.5) по геймам доступна за 1.79. Также можете рассмотреть Ф1(-3.5) за 2.17 или вообще Ф1(-4.5) за 3.10.
Прогноз и ставка на матч Александр Шевченко — Пьер-Юж Эрбер
Шевченко к концу года серьезно прогрессировал. В Метце он во второй раз подряд дошел до полуфинала турнира ATP, причем в Базеле россиянин прошел Фоньини, Вавринку и Фритца, а во Франции выбил в двух сетах Хачанова. Александр показал очень агрессивный и в то же время разнообразный теннис — много укорачивал и пробивал даже через коридор.
В 1/2 ему играть с Эрбером, который вроде еще недавно стоял в топ-50 рейтинга, но сейчас аж 344-й. Француз катается по мелким турнирам, но даже там не берет трофеи. На самом деле удивительно, как он в Метце дошел до такой поздней стадии, но в любом случае составить конкуренцию Шевченко ему не по силам.
Рекомендуемая ставка: победа россиянина с форой (-2.5) гейма за 1.79.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3