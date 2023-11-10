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Сегодня, 12:15

«Сибирь» — «Локомотив»: где смотреть матч КХЛ 10 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Сибирь» — «Локомотив» 10 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Локомотива».
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram

10 ноября «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ встретится на выезде с «Сибирью». Поединок на «Сибирь Арене» в Новосибирске начнется в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 15.20 мск.

Игроки &laquo;Барыса&raquo;. «Барыс» — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ 10 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение железнодорожникам: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.19, что составляет приблизительно 44% вероятности. Триумф сибиряков доступен за 2.90 (33%), «мирный» результат предложен с котировкой 4.01 (23%).

Успех ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.70, этот рынок на «Сибирь» идет за 2.14.

Для увеличения выигрыша можно присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.21, Ф2(0) — за 1.66.

Вратари &laquo;Сибири&raquo;. «Сибирь» — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 10 ноября 2023 года

Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.78, обратный рынок предложен за 2.03.

Поставить на то, что обе команды отличатся минимум два раза, можно за 1.94. Противоположный вариант оценен в 1.76.

Вероятность овертайма эксперты оценили в 4.01, вариант «овертайма не будет» идет за 1.24.

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«Барыс» — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ 10 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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