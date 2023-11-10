10 ноября «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ встретится на выезде с «Сибирью». Поединок на «Сибирь Арене» в Новосибирске начнется в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 15.20 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение железнодорожникам: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.19, что составляет приблизительно 44% вероятности. Триумф сибиряков доступен за 2.90 (33%), «мирный» результат предложен с котировкой 4.01 (23%).

Успех ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.70, этот рынок на «Сибирь» идет за 2.14.

Для увеличения выигрыша можно присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.21, Ф2(0) — за 1.66.

Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.78, обратный рынок предложен за 2.03.

Поставить на то, что обе команды отличатся минимум два раза, можно за 1.94. Противоположный вариант оценен в 1.76.

Вероятность овертайма эксперты оценили в 4.01, вариант «овертайма не будет» идет за 1.24.

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