«Барыс» — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ 10 ноября 2023 года
10 ноября «Барыс» и «Куньлунь» сойдутся в регулярном чемпионате КХЛ. Матч пройдет в Астане на «Барыс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.66, что приблизительно 59% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.39 (21%), котировка на ничью чуть выше — 4.59 (20%).
Команды уже встречались в этом сезоне — «Барыс» победил в гостях только в серии буллитов (3:2). Успех коллектива Галыма Мамбеталиева с учетом овертайма и послематчевых буллитов предложен за 1.39, этот рынок на команду из Пекина доступен за 2.99.
Также представлен обширный выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(-1) — за 1.85, Ф2(+1) — за 1.95;
• Ф1(-1.5) — за 2.14, Ф2(+1.5) — за 1.68.
Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.66, ТМ 4.5 — за 2.21.
Прогноз и ставка на матч «Барыс» — «Куньлунь»
Обе команды находятся не в лучшем состоянии: хозяева в последний раз победили в основное время еще 20 октября, хотя с тех пор провели уже восемь матчей (два успеха в серии буллитов и пять поражений). Гости вообще после трех стартовых игр чемпионата никого не переигрывали по итогам трех периодов. Также соперники не слишком много забивают: «Барыс» отличается в среднем 2,31 раза за игру, «Куньлунь» — 2,03. Вероятно, предстоящий поединок тоже получится аккуратным. Тем более что в последних 10 встречах оппоненты всего дважды забрасывали более пяти шайб на двоих.
Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3