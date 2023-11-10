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Сегодня, 10:15

«Барыс» — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ 10 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Куньлунь» 10 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Барыса».
Фото Телеграм-канал «Барыса», Telegram

10 ноября «Барыс» и «Куньлунь» сойдутся в регулярном чемпионате КХЛ. Матч пройдет в Астане на «Барыс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.

Кепа Аррисабалага (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Реал» отстал от «Жироны» и теперь не имеет права на ошибку. Перед «Валенсией» мадридцы потеряли Кепу, но дали отдых Джуду

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.66, что приблизительно 59% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.39 (21%), котировка на ничью чуть выше — 4.59 (20%).

Команды уже встречались в этом сезоне — «Барыс» победил в гостях только в серии буллитов (3:2). Успех коллектива Галыма Мамбеталиева с учетом овертайма и послематчевых буллитов предложен за 1.39, этот рынок на команду из Пекина доступен за 2.99.

Также представлен обширный выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.85, Ф2(+1) — за 1.95;

• Ф1(-1.5) — за 2.14, Ф2(+1.5) — за 1.68.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.66, ТМ 4.5 — за 2.21.

Вратари &laquo;Сибири&raquo;. «Сибирь» — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 10 ноября 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Барыс» — «Куньлунь»

Обе команды находятся не в лучшем состоянии: хозяева в последний раз победили в основное время еще 20 октября, хотя с тех пор провели уже восемь матчей (два успеха в серии буллитов и пять поражений). Гости вообще после трех стартовых игр чемпионата никого не переигрывали по итогам трех периодов. Также соперники не слишком много забивают: «Барыс» отличается в среднем 2,31 раза за игру, «Куньлунь» — 2,03. Вероятно, предстоящий поединок тоже получится аккуратным. Тем более что в последних 10 встречах оппоненты всего дважды забрасывали более пяти шайб на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.86.

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«Сибирь» — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 10 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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