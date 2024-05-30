Котов обыграл Вавринку и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Павел Котов одержал победу во втором круге «Ролан Гаррос». В четырех сетах он выиграл у Стэна Вавринки из Швейцарии — 7:6 (7:5), 6:4, 1:6, 7:6 (7:5).

Матч длился 3 часа 43 минуты. 25-летний россиянин подал 6 раз навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 подачи навылет и и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 15).

Следующим соперником Котова будет Янник Синнер из Италии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 7:6 (7:5), 6:4, 1:6, 7:6 (7:5)