«Алания» — «Балтика»: прогноз на матч Первой лиги 26 мая 2023 года
26 мая в матче 33-го тура Первой лиги встретятся вторая и третья команды чемпионата — «Балтика» и «Алания». Калининградцы уже оформили повышение, владикавказцы же забронировали место в стыках. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.55 мск покажет сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Алании» можно с коэффициентом 2.43, это около 39% вероятности. Триумф гостей доступен за 2.94 (32%). На ничью предложена близкая котировка 3.09 (29%).
В первом круге калининградцы одолели оппонента (2:1). Ставка в 1000 рублей еще на одну викторию команды Сергея Игнашевича при благоприятном исходе принесет 2640 рублей.
«Балтийцы» считаются андердогом, но за весь сезон они проиграли лишь два раза — в первом туре «Велесу» (1:2) и в прошедшем на прошлой неделе — «Рубину» (0:1). Сыграть на непоражение гостей в предстоящем поединке можно за 1.49.
Также предложены рынки на успех любого из коллективов с учетом форы:
• Ф1(0) идет за 1.71, Ф2(0) — за 2.06.
Аналитики не ждут большого количества точных выстрелов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.61. Соперники за пятиматчевую историю противостояний трижды оформили на двоих минимум три гола.
«Обе забьют» можно взять за 1.91, обратный вариант — за 1.79.
Прогноз и ставка на матч Первой лиги «Алания» — «Балтика»
Калининградцы провели отличный сезон и заслуженно вышли в РПЛ. Команда Игнашевича за 32 тура потерпела только два поражения. Конкретно «Алании» гости уступили лишь раз в истории — еще в 2020 году. У владикавказцев уже нет никаких турнирных задач: за две встречи до финиша они точно не съедут с третьей строчки, не поднимутся выше и гарантированно попадут в стыковые матчи. «Балтика» же еще может оформить чемпионство — отставание от лидирующего «Рубина» составляет всего одно очко.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.06.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9