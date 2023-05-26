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«Алания» — «Балтика»: прогноз на матч Первой лиги 26 мая 2023 года

Прогноз на матч Первой лиги «Алания» — «Балтика» 26 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.
Фото Телеграм-канал «Балтики»., Telegram

26 мая в матче 33-го тура Первой лиги встретятся вторая и третья команды чемпионата — «Балтика» и «Алания». Калининградцы уже оформили повышение, владикавказцы же забронировали место в стыках. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.55 мск покажет сайт matchtv.ru.

Россия. ФНЛ. 33-й тур
26 мая, 18:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Алании» можно с коэффициентом 2.43, это около 39% вероятности. Триумф гостей доступен за 2.94 (32%). На ничью предложена близкая котировка 3.09 (29%).

В первом круге калининградцы одолели оппонента (2:1). Ставка в 1000 рублей еще на одну викторию команды Сергея Игнашевича при благоприятном исходе принесет 2640 рублей.

«Балтийцы» считаются андердогом, но за весь сезон они проиграли лишь два раза — в первом туре «Велесу» (1:2) и в прошедшем на прошлой неделе — «Рубину» (0:1). Сыграть на непоражение гостей в предстоящем поединке можно за 1.49.

Также предложены рынки на успех любого из коллективов с учетом форы:

• Ф1(0) идет за 1.71, Ф2(0) — за 2.06.

Аналитики не ждут большого количества точных выстрелов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.61. Соперники за пятиматчевую историю противостояний трижды оформили на двоих минимум три гола.

«Обе забьют» можно взять за 1.91, обратный вариант — за 1.79.

Фабио Квальярелла (&laquo;Сампдория&raquo;) в&nbsp;матче серии А с &laquo;Эмполи&raquo;. «Сампдория» — «Сассуоло»: прогноз на матч серии А 26 мая 2023 года

Прогноз и ставка на матч Первой лиги «Алания» — «Балтика»

Калининградцы провели отличный сезон и заслуженно вышли в РПЛ. Команда Игнашевича за 32 тура потерпела только два поражения. Конкретно «Алании» гости уступили лишь раз в истории — еще в 2020 году. У владикавказцев уже нет никаких турнирных задач: за две встречи до финиша они точно не съедут с третьей строчки, не поднимутся выше и гарантированно попадут в стыковые матчи. «Балтика» же еще может оформить чемпионство — отставание от лидирующего «Рубина» составляет всего одно очко.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.06.

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«Сампдория» — «Сассуоло»: прогноз на матч серии А 26 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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 23
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Квинси Промес

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