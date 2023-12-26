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«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 26 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Унаи Эмери («Астон Вилла»).
Фото Global Look Press

26 декабря «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу» в 19-м туре чемпионата Англии. Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Крэйг Поусон даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Астон Вилла

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET не определились с фаворитом: и победу «МЮ», и успех «Астон Виллы» оценили одинаковой котировкой 2.63, это около 36% вероятности. На ничью предложили котировку 3.63 (28%).

Специалисты ждут результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.34.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.52, обратный вариант доступен за 2.54.

Триумф «красных дьяволов» с форой (0) идет за 1.92. Этот же рынок на бирмингемцев имеется за 1.91.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. На этот итог представили коэффициент 6.75.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

В прошлом туре «львы» обиднейшим образом упустили шанс стать рождественским чемпионом АПЛ — потеряли очки с одной из худших команд сезона — «Шеффилд» (1:1). Но при этом довели беспроигрышную серию до семи матчей — на этом отрезке от парней Унаи Эмери пострадали сразу несколько представителей топ-5. В их числе «Тоттенхэм» (2:1), «Манчестер Сити» (1:0) и «Арсенал» (1:0).

«МЮ» в трех последних турах не отличился ни разу и влетел дважды: «Борнмуту» (0:3) и «Вест Хэму» (0:2). Устоять получилось только против «Ливерпуля» (0:0). «Красные дьяволы» кажутся легкой добычей для бирмингемцев — надеяться на ничью можно только при реализации того же сценария, что и на «Энфилде», то есть в игре с низким блоком. Правда, гостям он выгоден не меньше.

Рекомендуемая ставка: «Астон Вилла» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.32.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Краснодар – Рубин
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Динамо – Локомотив
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