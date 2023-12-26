«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2023 года
26 декабря «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу» в 19-м туре чемпионата Англии. Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Крэйг Поусон даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET не определились с фаворитом: и победу «МЮ», и успех «Астон Виллы» оценили одинаковой котировкой 2.63, это около 36% вероятности. На ничью предложили котировку 3.63 (28%).
Специалисты ждут результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.34.
Обмен меткими выстрелами дали за 1.52, обратный вариант доступен за 2.54.
Триумф «красных дьяволов» с форой (0) идет за 1.92. Этот же рынок на бирмингемцев имеется за 1.91.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. На этот итог представили коэффициент 6.75.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»
В прошлом туре «львы» обиднейшим образом упустили шанс стать рождественским чемпионом АПЛ — потеряли очки с одной из худших команд сезона — «Шеффилд» (1:1). Но при этом довели беспроигрышную серию до семи матчей — на этом отрезке от парней Унаи Эмери пострадали сразу несколько представителей топ-5. В их числе «Тоттенхэм» (2:1), «Манчестер Сити» (1:0) и «Арсенал» (1:0).
«МЮ» в трех последних турах не отличился ни разу и влетел дважды: «Борнмуту» (0:3) и «Вест Хэму» (0:2). Устоять получилось только против «Ливерпуля» (0:0). «Красные дьяволы» кажутся легкой добычей для бирмингемцев — надеяться на ничью можно только при реализации того же сценария, что и на «Энфилде», то есть в игре с низким блоком. Правда, гостям он выгоден не меньше.
Рекомендуемая ставка: «Астон Вилла» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.32.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5