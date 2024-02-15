15 февраля лидер Восточной конференции КХЛ «Металлург» в матче регулярного чемпионата встретится с идущим на четвертой строчке «Ак Барсом». Игра пройдет в Казани на «Татнефть Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Букмекеры не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.50, что около 39% вероятности. Выигрыш «Магнитки» оценен в чуть большие 2.65 (36%), «мирный» исход — в 3.85 (25%).

Триумф казанцев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.85, эту опцию на «Металлург» дали за 1.95.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.85, Ф2(0) — за 1.95;

• Ф1(-1) — за 3.00, Ф2(+1) — за 1.35.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20.

Рынок на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал в 1.5 шайбы, идет за 1.72. Обратный вариант предложен за 2.00.

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Металлург»

«Магнитка» находится в хорошей форме: потерпела всего шесть поражений в предыдущем 21 матче регулярного чемпионата и подлетела на первую строчку «Востока». «Ак Барс» отстал от соперника уже на 11 баллов, а в последних четырех встречах КХЛ чередовал победы с неудачами. К тому же два поединка команд в этом сезоне закончились в пользу «Металлурга» с общим счетом 7:1, а всего у коллектива из Магнитогорска семь выигрышей в 10 прошлых очных разборках.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» за 1.95.