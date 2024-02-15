«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 15 февраля 2024 года
15 февраля лидер Восточной конференции КХЛ «Металлург» в матче регулярного чемпионата встретится с идущим на четвертой строчке «Ак Барсом». Игра пройдет в Казани на «Татнефть Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».
Букмекеры не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.50, что около 39% вероятности. Выигрыш «Магнитки» оценен в чуть большие 2.65 (36%), «мирный» исход — в 3.85 (25%).
Триумф казанцев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.85, эту опцию на «Металлург» дали за 1.95.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.85, Ф2(0) — за 1.95;
• Ф1(-1) — за 3.00, Ф2(+1) — за 1.35.
Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20.
Рынок на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал в 1.5 шайбы, идет за 1.72. Обратный вариант предложен за 2.00.
Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Металлург»
«Магнитка» находится в хорошей форме: потерпела всего шесть поражений в предыдущем 21 матче регулярного чемпионата и подлетела на первую строчку «Востока». «Ак Барс» отстал от соперника уже на 11 баллов, а в последних четырех встречах КХЛ чередовал победы с неудачами. К тому же два поединка команд в этом сезоне закончились в пользу «Металлурга» с общим счетом 7:1, а всего у коллектива из Магнитогорска семь выигрышей в 10 прошлых очных разборках.
Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» за 1.95.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5