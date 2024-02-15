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15 февраля, 12:15

«Шахтер» — «Марсель»: прогноз на матч Лиги Европы 15 февраля 2024 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Шахтер» — «Марсель» 15 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Марселя» в матче с «Метцом».
Фото Global Look Press

15 февраля «Шахтер» и «Марсель» проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Команды сойдутся на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, стартовый свисток арбитра Эрика Ламбрехтса из Бельгии прозвучит в 20.45 по московскому времени. В России легально не покажут эту встречу.

Лига Европы. 1/16 финала
15 февр, 20:45. Volksparkstadion (Гамбург)
Шахтер Д
2:2
Марсель

Букмекеры сильнее верят в «Олимпик»: победа провансальцев предложена с котировкой 2.20, вероятность — около 44%. Успех номинальных хозяев можно взять за 3.30 (29%), ничья идет за незначительно большие 3.55 (27%).

Эксперты практически не сомневаются, что в следующий раунд плей-офф выйдет «Марсель»: этот рынок доступен за 1.35, квалификация «Шахтера» дана за 3.25.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты предстоящего матча выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.00;

• 1:0 в пользу гостей — за 8.00;

• 2:1 и 0:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола дан за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90.

Рынок на обмен забитыми мячами оценен в 1.73, обратный вариант идет за 2.13.

Пьер-Эмерик Обамеянг (&laquo;Марсель&raquo;). Гаттузо и Обамеянг возвращаются в Лигу Европы. Их ждет тяжелый выезд к «Шахтеру»

Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Марсель»

«Олимпик» пребывает в хилой форме — лишь один успех в предыдущих семи играх во всех турнирах. В Кубке Франции коллективу Дженнаро Гаттузо покорился дряхлый «Тьонвиль» из пятого дивизиона, да и то с минимальным счетом (1:0). Вылетевший из Лиги чемпионов «Шахтер» показал, что способен пошуметь в еврокубках: победа над «Барселоной» (1:0) и всего три очка отставания от вышедших в плей-офф «Барсы» и «Порту». К тому же команда неплохо усилилась зимой — по 12 миллионов заплатила за бразильцев Кевина и Марлона Гомеса.

Рекомендуемая ставка: непоражение «Шахтера» за 1.70.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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