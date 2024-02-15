«Шахтер» — «Марсель»: прогноз на матч Лиги Европы 15 февраля 2024 года
15 февраля «Шахтер» и «Марсель» проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Команды сойдутся на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, стартовый свисток арбитра Эрика Ламбрехтса из Бельгии прозвучит в 20.45 по московскому времени. В России легально не покажут эту встречу.
Букмекеры сильнее верят в «Олимпик»: победа провансальцев предложена с котировкой 2.20, вероятность — около 44%. Успех номинальных хозяев можно взять за 3.30 (29%), ничья идет за незначительно большие 3.55 (27%).
Эксперты практически не сомневаются, что в следующий раунд плей-офф выйдет «Марсель»: этот рынок доступен за 1.35, квалификация «Шахтера» дана за 3.25.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты предстоящего матча выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.00;
• 1:0 в пользу гостей — за 8.00;
• 2:1 и 0:0 — за 9.00.
Тотал больше 2.5 гола дан за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90.
Рынок на обмен забитыми мячами оценен в 1.73, обратный вариант идет за 2.13.
Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Марсель»
«Олимпик» пребывает в хилой форме — лишь один успех в предыдущих семи играх во всех турнирах. В Кубке Франции коллективу Дженнаро Гаттузо покорился дряхлый «Тьонвиль» из пятого дивизиона, да и то с минимальным счетом (1:0). Вылетевший из Лиги чемпионов «Шахтер» показал, что способен пошуметь в еврокубках: победа над «Барселоной» (1:0) и всего три очка отставания от вышедших в плей-офф «Барсы» и «Порту». К тому же команда неплохо усилилась зимой — по 12 миллионов заплатила за бразильцев Кевина и Марлона Гомеса.
Рекомендуемая ставка: непоражение «Шахтера» за 1.70.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5