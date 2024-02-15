15 февраля «Шахтер» и «Марсель» проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Команды сойдутся на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, стартовый свисток арбитра Эрика Ламбрехтса из Бельгии прозвучит в 20.45 по московскому времени. В России легально не покажут эту встречу.

Букмекеры сильнее верят в «Олимпик»: победа провансальцев предложена с котировкой 2.20, вероятность — около 44%. Успех номинальных хозяев можно взять за 3.30 (29%), ничья идет за незначительно большие 3.55 (27%).

Эксперты практически не сомневаются, что в следующий раунд плей-офф выйдет «Марсель»: этот рынок доступен за 1.35, квалификация «Шахтера» дана за 3.25.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты предстоящего матча выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.00;

• 1:0 в пользу гостей — за 8.00;

• 2:1 и 0:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола дан за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90.

Рынок на обмен забитыми мячами оценен в 1.73, обратный вариант идет за 2.13.

Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Марсель»

«Олимпик» пребывает в хилой форме — лишь один успех в предыдущих семи играх во всех турнирах. В Кубке Франции коллективу Дженнаро Гаттузо покорился дряхлый «Тьонвиль» из пятого дивизиона, да и то с минимальным счетом (1:0). Вылетевший из Лиги чемпионов «Шахтер» показал, что способен пошуметь в еврокубках: победа над «Барселоной» (1:0) и всего три очка отставания от вышедших в плей-офф «Барсы» и «Порту». К тому же команда неплохо усилилась зимой — по 12 миллионов заплатила за бразильцев Кевина и Марлона Гомеса.

Рекомендуемая ставка: непоражение «Шахтера» за 1.70.