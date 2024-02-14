14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Лацио» встретится с немецкой «Баварией». Игра на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформе «Кинопоиск» стартует в 22.45 мск. Главным арбитром встречи назначен француз Франсуа Летексье.

«Бавария» — серьезный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерских компаний. Победа чемпионов Германии предложена с коэффициентом 1.75, это порядка 57% вероятности исхода. Ничья идет за 3.77 (26%), успех «Лацио» — за 5.30 (17%).

Считаете, что римляне не проиграют, — оформите 1Х за 2.13.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.98. Надо отметить, что в трех последних играх с участием «Баварии» и в двух из трех у «Лацио» прошел «верх».

Вариант «обе забьют» идет за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.98.

Присмотритесь к комбинированному варианту «победа «Баварии» и ТБ 2.5» за 2.50.

Наиболее вероятный автор гола в предстоящем матче, конечно, Харри Кейн. Его точный удар котируется за 1.85. Результативное действие Чиро Иммобиле как лидера атаки «Лацио» предложено за 4.00.

Три самых вероятных точных счета выглядят следующим образом: