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14 февраля, 18:15

«Лацио» — «Бавария»: где смотреть матч Лиги чемпионов 14 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» 14 февраля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Чиро Иммобиле.
Фото Getty Images

14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Лацио» встретится с немецкой «Баварией». Игра на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформе «Кинопоиск» стартует в 22.45 мск. Главным арбитром встречи назначен француз Франсуа Летексье.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
1:0
Бавария

«Бавария» — серьезный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерских компаний. Победа чемпионов Германии предложена с коэффициентом 1.75, это порядка 57% вероятности исхода. Ничья идет за 3.77 (26%), успех «Лацио» — за 5.30 (17%).

Считаете, что римляне не проиграют, — оформите 1Х за 2.13.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.98. Надо отметить, что в трех последних играх с участием «Баварии» и в двух из трех у «Лацио» прошел «верх».

Вариант «обе забьют» идет за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.98.

Присмотритесь к комбинированному варианту «победа «Баварии» и ТБ 2.5» за 2.50.

Пьер-Эмерик Обамеянг (&laquo;Марсель&raquo;). Гаттузо и Обамеянг возвращаются в Лигу Европы. Их ждет тяжелый выезд к «Шахтеру»

Наиболее вероятный автор гола в предстоящем матче, конечно, Харри Кейн. Его точный удар котируется за 1.85. Результативное действие Чиро Иммобиле как лидера атаки «Лацио» предложено за 4.00.

Три самых вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Баварии» — 7.50;

  • 2:0 или ничья 1:1 — 8.00.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Лацио
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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