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Сегодня, 14:15

«Ак Барс» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 15 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 15 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Ак Барса».
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram

15 февраля четвертая команда Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» примет лидирующий «Металлург», соперников разделяет уже 11 очков. Игра пройдет на казанской «Татнефть Арене», начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.45 мск.

Даниэле Де&nbsp;Росси (&laquo;Рома&raquo;). Де Росси дебютирует во главе «Ромы» в Лиге Европы. Против удобный соперник — «Фейеноорд», потерявший лучшего игрока

Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: победа хозяев идет за чуть меньшие 2.50, что составляет примерно 39% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 2.65 (36%), коэффициент на ничью — 3.85 (25%).

Триумф казанцев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.85, этот рынок на «Металлург» дан за 1.95.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.85, Ф2(0) — за 1.95;

• Ф1(-1) — за 3.00, Ф2(+1) — за 1.35.

Вадим Шипачев (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Ак Барс» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 15 февраля 2024 года

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20.

Рынок на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал в 1.5 шайбы, идет за 1.72. Обратный вариант предложен за 2.00.

Комбинированная ставка на непоражение хозяев и тотал больше 4.5 меткого броска оценена в 2.60.

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«Милан» — «Ренн»: прогноз на матч Лиги Европы 15 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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 16 1 5
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