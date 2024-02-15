15 февраля четвертая команда Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» примет лидирующий «Металлург», соперников разделяет уже 11 очков. Игра пройдет на казанской «Татнефть Арене», начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.45 мск.

Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: победа хозяев идет за чуть меньшие 2.50, что составляет примерно 39% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 2.65 (36%), коэффициент на ничью — 3.85 (25%).

Триумф казанцев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.85, этот рынок на «Металлург» дан за 1.95.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.85, Ф2(0) — за 1.95;

• Ф1(-1) — за 3.00, Ф2(+1) — за 1.35.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20.

Рынок на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал в 1.5 шайбы, идет за 1.72. Обратный вариант предложен за 2.00.

Комбинированная ставка на непоражение хозяев и тотал больше 4.5 меткого броска оценена в 2.60.