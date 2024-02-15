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15 февраля, 13:15

«Милан» — «Ренн»: прогноз на матч Лиги Европы 15 февраля 2024 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Милан» — «Ренн» 15 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Тео Эрнандес и Рафаэл Леау («Милан»).
Фото Global Look Press

15 февраля «Милан» примет «Ренн» в первой стыковой игре плей-офф Лиги Европы. Поединок пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и стартует в 23.00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада черногорского арбитра Николы Дабановича. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 22.45 мск.

Лига Европы. 1/16 финала
15 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:0
Ренн

Букмекеры склоняются к победе парней Стефано Пиоли: поставить на россонери можно с коэффициентом 1.71, это около 55% вероятности. Успех «Ренна» предложен с котировкой 5.00 (20%). Ничья — за 4.00 (25%).

Триумф «Милана» с форой (-1) идет за 2.18. Рынок Ф2(+1) — за 1.71.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.02.

«Обе забьют» дали за 1.82, обратный вариант — за 1.99.

Аналитики почти не верят в то, что команда Жюльена Стефана квалифицируется в 1/8 финала: эту опцию представили за 2.57. Итоговый проход миланцев оценили в 1.51.

Келвин Стенгс (&laquo;Фейеноорд&raquo;). «Фейеноорд» — «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы 15 февраля 2024 года

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Ренн»

Обе команды способны поддержать тренд на результативность: в 2024-м «верх» по голам пробили семь встреч с участием россонери из восьми. У команды Жюльена Стефана набралось три таких поединка из семи. В Лиге Европы «Ренн» отличился больше всех в группе с «Вильярреалом», «Маккаби» и «Панатинаикосом» — 13 раз. Зрителям на «Сан-Сиро» точно не будет скучно.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.39 (если забьют ровно три мяча, будет возврат).

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Ренн
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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П
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

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 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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