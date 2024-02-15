15 февраля «Милан» примет «Ренн» в первой стыковой игре плей-офф Лиги Европы. Поединок пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и стартует в 23.00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада черногорского арбитра Николы Дабановича. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 22.45 мск.

Букмекеры склоняются к победе парней Стефано Пиоли: поставить на россонери можно с коэффициентом 1.71, это около 55% вероятности. Успех «Ренна» предложен с котировкой 5.00 (20%). Ничья — за 4.00 (25%).

Триумф «Милана» с форой (-1) идет за 2.18. Рынок Ф2(+1) — за 1.71.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.02.

«Обе забьют» дали за 1.82, обратный вариант — за 1.99.

Аналитики почти не верят в то, что команда Жюльена Стефана квалифицируется в 1/8 финала: эту опцию представили за 2.57. Итоговый проход миланцев оценили в 1.51.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Ренн»

Обе команды способны поддержать тренд на результативность: в 2024-м «верх» по голам пробили семь встреч с участием россонери из восьми. У команды Жюльена Стефана набралось три таких поединка из семи. В Лиге Европы «Ренн» отличился больше всех в группе с «Вильярреалом», «Маккаби» и «Панатинаикосом» — 13 раз. Зрителям на «Сан-Сиро» точно не будет скучно.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.39 (если забьют ровно три мяча, будет возврат).