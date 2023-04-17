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Сегодня, 17:15

«Ак Барс» — ЦСКА: где смотреть финал КХЛ 17 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА 17 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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ХК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

17 апреля в Казани стартует финальная серия плей-офф КХЛ. Первая игра между «Ак Барсом» и ЦСКА состоится на «Татнефть-Арене» и в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции в 19.00 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.55, что приблизительно 39% вероятности исхода. На успех «Ак Барса» котировка — 2.80 (35%), на ничью — 3.62 (26%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 2550 рублей.

«Ак Барс» проиграл ЦСКА в основное время только один из четырех последних матчей. Вариант 1Х идет за 1.53.

Кто откроет счет в игре? «Ак Барс» — 1.91, ЦСКА — 1.92, никто — 29.0.

ТБ 4.5 оценен в 2.32, а ТМ 4.5 — в 1.60. Только в одной из десяти предыдущих встреч казанцев в плей-офф было заброшено больше четырех шайб.

Считаете, что армейцы отличатся как минимум дважды? ИТБ2 (1.5) предложено взять за 1.53, а ИТМ2 (1.5) — за 2.50.

На то, что обе команды забросят хотя бы по две шайбы, котировка — 2.42. На противоположный результат — 1.52.

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На победу ЦСКА с учетом овертайма можно поставить за 1.83, на успех «Ак Барса» — за 1.96.

Можете еще перед первым матчем выбрать победителя всего противостояния: чемпионство москвичей идет за 1.72, казанцев — за 2.11.

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«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз на финал КХЛ 17 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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