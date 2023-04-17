«Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 17 апреля 2023 года
17 апреля в заключительном матче 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Лидсом». Встреча состоится на стадионе «Элланд Роуд» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире в России он показан не будет. Главным арбитром назначен Крейг Поусон.
«Ливерпуль» — абсолютный фаворит матча, по мнению букмекеров. На победу команды Юргена Клоппа выставлен коэффициент 1.62, что приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (21%), успех «Лидса» — за 5.00 (18%).
Считаете, что «павлины» способны преподнести сенсацию? Ставка в 1000 рублей на их выигрыш принесет выплату в 5000 рублей, а чистая прибыль в таком случае составит 4000 рублей.
Вариант «Лидс» не проиграет» идет за 2.39. Между прочим, матч первого круга завершился 2:1 в пользу аутсайдера.
В четырех из пяти последних игр между командами прошел «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.54.
Случится ли обмен голами во втором подряд матче между этими соперниками? Вариант «обе забьют» предложен за 1.61, «обе забьют — нет» — за 2.33.
Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Ливерпуля» за 8.00.
Прогноз и ставка на матч «Лидс» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль» напоролся на очередную провальную серию — команда Юргена Клоппа не выигрывает пять матчей кряду во всех турнирах (две ничьи и три поражения). Правда, соперники у красных были мощнее некуда: «Реал» в ЛЧ, а также «Сити», «Челси» и «Арсенал» в АПЛ. Учитывая, что в последней встрече с «канонирами» мерсисайдцы проявили характер и выгрызли ничью с 0:2 (2:2), запал для борьбы у них еще остался.
От лигочемпионского четвертого места «Ливерпуль» отстает на 12 баллов, но имеет игру в запасе перед «Ньюкаслом». Условные девять баллов за восемь туров до конца сезона отыграть вполне можно, так что биться есть за что. И гостевой матч с «Лидсом» — лучший вариант набрать три очка.
«Павлины» в двух из трех предыдущих встреч потерпели сокрушительные поражения от «Арсенала» (1:4) и от «Кристал Пэлас» (1:5). Всего они пропустили в этом сезоне уже 54 мяча — хуже играют в обороне в АПЛ только три команды. А против «Ливерпуля» в XXI веке не провели еще ни одного матча на ноль, большинство игр завершилось двумя и более пропущенными голами. Салах и партнеры, которым еще не наплевать на себя и на команду, будут бороться и готовы забрать очки на «Элланд Роуд».
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 1.78.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4