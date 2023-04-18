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«Челси» — «Реал»: Карен Адамян ждет от мадридцев дерзости на «Стэмфорд Бридж»

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Карим Бензема и Давид Алаба.
Фото Global Look Press

18 апреля в 22.00 по московскому времени в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» примет дома «Реал». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

Лига чемпионов. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Реал

В какой форме «Челси»

Синие переживают трудные времена. После прихода Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера лондонцы провели три матча, в которых неизменно терпели поражения. Неудачей завершились игры с «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном» в АПЛ (0:1 и 1:2), а также с «Реалом» — в Лиге чемпионов (0:2). Эти результаты продлили серию без побед «Челси» до шести игр. До этого синие сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2) и «Ливерпулем» (0:0), а также проиграли «Астон Вилле» (0:2).

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Предстоящую встречу с «Реалом» точно пропустят Пьер-Эмерик Обамеянг, Бенуа Бадиашиле, Армандо Броя, Бен Чилуэлл, Карни Чуквуэмека, Калиду Кулибали и Нони Мадуэке.

В какой форме «Реал»

Коллектив Карло Анчелотти стремится к очередному трофею Лиги чемпионов, и пока у него это получается довольно убедительно: сливочные заняли первую строчку в группе и победили в каждом матче текущего плей-офф. Удачно для них решился и вопрос путевки в финал Кубка Испании, где удалось одолеть «Барселону» в двухматчевом противостоянии (0:1 и 4:0). Впрочем, в национальном первенстве отрыв каталонцев до сих пор довольно внушительный: 11 очков.

Игру с «Челси» пропустит Ферлан Менди.

 
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«Челси» — «Реал»: статистика личных встреч

«Челси» и «Реал» провели между собой шесть официальных матчей, однако на «Стэмфорд Бридж» коллективы встречались только дважды: в 2021 году победу праздновали синие (2:0), а в 2022-м — сливочные (3:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Челси» — «Реал» 18 апреля

«Реал» находится куда в более оптимальной форме, нежели «Челси». Взглянуть хотя бы на результативность обеих команд в пяти последних матчах: сливочные забили 16 голов, тогда как синие — лишь один. Есть все основания предполагать, что в ближайшей игре гости так же активно проявят себя в атаке и повторят результат последней встречи на «Стэмфорд Бридж», когда они трижды поразили ворота хозяев. Впрочем, подопечные Карло Анчелотти могут остановиться и на двух мячах, тем более что именно так они поступили в трех последних матчах», — считает Адамян.

В букмекерской компании ФОНБЕТ сделать ставку на то, что «Реал» забьет два или три гола», можно за коэффициент 2.50.

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«Ак Барс» — ЦСКА: где смотреть финал КХЛ 17 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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