«Челси» — «Реал»: Карен Адамян ждет от мадридцев дерзости на «Стэмфорд Бридж»
18 апреля в 22.00 по московскому времени в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» примет дома «Реал». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.
В какой форме «Челси»
Синие переживают трудные времена. После прихода Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера лондонцы провели три матча, в которых неизменно терпели поражения. Неудачей завершились игры с «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном» в АПЛ (0:1 и 1:2), а также с «Реалом» — в Лиге чемпионов (0:2). Эти результаты продлили серию без побед «Челси» до шести игр. До этого синие сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2) и «Ливерпулем» (0:0), а также проиграли «Астон Вилле» (0:2).
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Предстоящую встречу с «Реалом» точно пропустят Пьер-Эмерик Обамеянг, Бенуа Бадиашиле, Армандо Броя, Бен Чилуэлл, Карни Чуквуэмека, Калиду Кулибали и Нони Мадуэке.
В какой форме «Реал»
Коллектив Карло Анчелотти стремится к очередному трофею Лиги чемпионов, и пока у него это получается довольно убедительно: сливочные заняли первую строчку в группе и победили в каждом матче текущего плей-офф. Удачно для них решился и вопрос путевки в финал Кубка Испании, где удалось одолеть «Барселону» в двухматчевом противостоянии (0:1 и 4:0). Впрочем, в национальном первенстве отрыв каталонцев до сих пор довольно внушительный: 11 очков.
Игру с «Челси» пропустит Ферлан Менди.
«Челси» — «Реал»: статистика личных встреч
«Челси» и «Реал» провели между собой шесть официальных матчей, однако на «Стэмфорд Бридж» коллективы встречались только дважды: в 2021 году победу праздновали синие (2:0), а в 2022-м — сливочные (3:1).
Прогноз Карена Адамяна на матч «Челси» — «Реал» 18 апреля
«Реал» находится куда в более оптимальной форме, нежели «Челси». Взглянуть хотя бы на результативность обеих команд в пяти последних матчах: сливочные забили 16 голов, тогда как синие — лишь один. Есть все основания предполагать, что в ближайшей игре гости так же активно проявят себя в атаке и повторят результат последней встречи на «Стэмфорд Бридж», когда они трижды поразили ворота хозяев. Впрочем, подопечные Карло Анчелотти могут остановиться и на двух мячах, тем более что именно так они поступили в трех последних матчах», — считает Адамян.
В букмекерской компании ФОНБЕТ сделать ставку на то, что «Реал» забьет два или три гола», можно за коэффициент 2.50.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4