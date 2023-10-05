5 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся команды из Восточной конференции — «Ак Барс» и «Авангард». Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть Арены» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.90, что составляет приблизительно 51% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.60 (26%), котировка на ничью чуть выше — 4.10 (23%).

В последних 10 встречах с «Ак Барсом» омичи одержали всего две победы: рынок на то, что «ястребы» в предстоящем матче хотя бы не уступят в основное время, предложен за 1.86.

Также вы можете выбрать одну из многочисленных ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) — за 2.51, Ф2(+1.5) — за 1.51;

• Ф1(0) — за 1.46, Ф2(0) — за 2.67.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.65, ТМ 4.5 — в 2.06.

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Авангард»

Казанцы — одни из самых результативных в КХЛ. В среднем за игру команда Зинэтулы Билялетдинова отличается 3.23 раза, а отметку в три гола она преодолевала в семи из 13 матчей в этой регулярке. «Авангард» же немало пропускает — в среднем 2.75 раза за один поединок в регулярном чемпионате, а в трех из последних четырех встреч «ястребы» получали в свои ворота минимум три шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.68.

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