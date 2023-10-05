«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 5 октября 2023 года
5 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся команды из Восточной конференции — «Ак Барс» и «Авангард». Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть Арены» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.90, что составляет приблизительно 51% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.60 (26%), котировка на ничью чуть выше — 4.10 (23%).
В последних 10 встречах с «Ак Барсом» омичи одержали всего две победы: рынок на то, что «ястребы» в предстоящем матче хотя бы не уступят в основное время, предложен за 1.86.
Также вы можете выбрать одну из многочисленных ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) — за 2.51, Ф2(+1.5) — за 1.51;
• Ф1(0) — за 1.46, Ф2(0) — за 2.67.
Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.65, ТМ 4.5 — в 2.06.
Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Авангард»
Казанцы — одни из самых результативных в КХЛ. В среднем за игру команда Зинэтулы Билялетдинова отличается 3.23 раза, а отметку в три гола она преодолевала в семи из 13 матчей в этой регулярке. «Авангард» же немало пропускает — в среднем 2.75 раза за один поединок в регулярном чемпионате, а в трех из последних четырех встреч «ястребы» получали в свои ворота минимум три шайбы.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1