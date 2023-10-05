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«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 5 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 5 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Дмитрий Яшкин («Ак Барс»).
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram

5 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся команды из Восточной конференции — «Ак Барс» и «Авангард». Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть Арены» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.90, что составляет приблизительно 51% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.60 (26%), котировка на ничью чуть выше — 4.10 (23%).

В последних 10 встречах с «Ак Барсом» омичи одержали всего две победы: рынок на то, что «ястребы» в предстоящем матче хотя бы не уступят в основное время, предложен за 1.86.

Также вы можете выбрать одну из многочисленных ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) — за 2.51, Ф2(+1.5) — за 1.51;

• Ф1(0) — за 1.46, Ф2(0) — за 2.67.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.65, ТМ 4.5 — в 2.06.

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Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Авангард»

Казанцы — одни из самых результативных в КХЛ. В среднем за игру команда Зинэтулы Билялетдинова отличается 3.23 раза, а отметку в три гола она преодолевала в семи из 13 матчей в этой регулярке. «Авангард» же немало пропускает — в среднем 2.75 раза за один поединок в регулярном чемпионате, а в трех из последних четырех встреч «ястребы» получали в свои ворота минимум три шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.68.

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«Ньюкасл» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 4 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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25 тур
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29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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