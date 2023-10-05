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Сегодня, 12:15

«Ак Барс» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 5 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 5 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Авангарда».
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram

5 октября «Ак Барс» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ примет соперника по Восточной конференции — «Авангард». Команды схлестнутся в Казани на «Татнефть Арене», игра начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Никита Нестеров (ЦСКА). ЦСКА забросил 20 шайб в трех последних матчах в КХЛ. Теперь Нестеров с партнерами не почувствуют СКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: выигрыш казанцев в основное время доступен с котировкой 1.90, что составляет примерно 51% вероятности. Успех гостей идет за 3.60 (26%), коэффициент на ничью чуть выше — 4.10 (23%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценили в 1.53, этот рынок на гостей можно взять за 2.50.

В последних 10 встречах с «Ак Барсом» омичи одержали всего две победы: рынок на то, что «ястребы» в предстоящем матче хотя бы не уступят в основное время, предложен за 1.86.

Дмитрий Яшкин (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 5 октября 2023 года

Также вы можете выбрать одну из многочисленных ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) — за 2.51, Ф2(+1.5) — за 1.51;

• Ф1(0) — за 1.46, Ф2(0) — за 2.67.

Тотал больше 4.5 шайбы имеется за 1.65, ТМ 4.5 — за 2.06.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 4.10, обратный вариант предложен за 1.23.

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«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 5 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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 9 1 1
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