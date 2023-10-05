5 октября «Ак Барс» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ примет соперника по Восточной конференции — «Авангард». Команды схлестнутся в Казани на «Татнефть Арене», игра начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: выигрыш казанцев в основное время доступен с котировкой 1.90, что составляет примерно 51% вероятности. Успех гостей идет за 3.60 (26%), коэффициент на ничью чуть выше — 4.10 (23%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценили в 1.53, этот рынок на гостей можно взять за 2.50.

В последних 10 встречах с «Ак Барсом» омичи одержали всего две победы: рынок на то, что «ястребы» в предстоящем матче хотя бы не уступят в основное время, предложен за 1.86.

Также вы можете выбрать одну из многочисленных ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) — за 2.51, Ф2(+1.5) — за 1.51;

• Ф1(0) — за 1.46, Ф2(0) — за 2.67.

Тотал больше 4.5 шайбы имеется за 1.65, ТМ 4.5 — за 2.06.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 4.10, обратный вариант предложен за 1.23.

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