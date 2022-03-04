4 марта во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ «Ак Барс» примет «Авангард». Встреча между ними пройдет в Казани на «Татнефть-Арене», начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время можно за 2.30 — это около 41% вероятности. Успех «Авангарда» оценивается коэффициентом 2.90 (33%), а ничья в матче — 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

Ф1(0) идет за 1.70 , а Ф2(0) — за 2.15 ;

Ф1(-1) идет за 2.80 , а Ф2(+1) — за 1.41 ;

Ф1(-1.5) идет за 3.10, а Ф2(+1.5) — за 1.33.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 2.08, а ТМ 4.5 — за 1.75.

Шансы «Ак Барса» отличиться свыше двух раз оцениваются котировкой 2.22.

Уверены, что «Авангард» забросит минимум две шайбы? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.53.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 6.50.