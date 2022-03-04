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Сегодня, 13:15

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 4 марта

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард»
Виталий Пудздрав
«Ак Барс» — «Авангард».
Фото ХК «Ак Барс»

4 марта во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ «Ак Барс» примет «Авангард». Встреча между ними пройдет в Казани на «Татнефть-Арене», начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время можно за 2.30 — это около 41% вероятности. Успех «Авангарда» оценивается коэффициентом 2.90 (33%), а ничья в матче — 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Хоккеисты &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo; и &laquo;Авангарда&raquo;. «Ак Барс» — «Авангард»: казанцы поставят на место действующих чемпионов

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.70, а Ф2(0) — за 2.15;

  • Ф1(-1) идет за 2.80, а Ф2(+1) — за 1.41;

  • Ф1(-1.5) идет за 3.10, а Ф2(+1.5) — за 1.33.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 2.08, а ТМ 4.5 — за 1.75.

Шансы «Ак Барса» отличиться свыше двух раз оцениваются котировкой 2.22.

Уверены, что «Авангард» забросит минимум две шайбы? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.53.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 6.50.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Сочи

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

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Динамо

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Спартак

 10 1 2
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