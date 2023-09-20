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Сегодня, 15:15

«Ахмат» — «Зенит»: где смотреть матч Кубка России 20 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Ахмат» — «Зенит» 20 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

20 сентября «Зенит» сразится в Кубке России с «Ахматом». Игра состоится на «Ахмат Арене» и начнется в 17.15 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 17.00 мск, а обслужит матч арбитр Роман Галимов.

Кубок России. Группа C
20 сент, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

В букмекерской компании Winline на победу «Зенита» выставлен коэффициент 2.29, что примерно 43% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 3.50 (25%), триумф «Ахмата» в основное время — за 3.15 (32%).

Ставка в 1000 рублей на «Зенит» в случае благоприятного исхода принесет выплату в 2290 рублей.

Если не желаете рисковать, можете подстраховать команды с помощью форы: Ф1(0) идет за 2.24, Ф2(0) — за 1.65.

Антони. Санчо и Антони отстранены, а результаты просели. «МЮ» не ждет ничего хорошего в гостях у «Баварии»

Только в одном из семи матчей с участием этих команд в Грозном прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

На два и более забитых «Зенитом» мяча можно поставить за 2.05, на ИТМ2 (1.5) — за 1.80.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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