fANDER и m4ga в одной команде. Стали известны ростеры FONBET MEDIA ELEAGUE

Жеребьевка пятого турнира состоялась 19 сентября и была показана в прямом эфире на Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE. Участников турнира разделили на четыре корзины в соответствии с игровыми навыками, из которых было сформировано шесть команд.

Полный ростер пятого турнира FONBET MEDIA ELEAGUE:

Илья «fANDER» Багреев, Артем «kisexd» Глебкин, Магомед «m4ga» Гаджиев, Керим KERIMCH1K" Керимов и Анна «ant1ka» Ананикова (ANNET).

Дмитрий «Dimaoneshot» Бандурка, Глеб «tried» Холмогоров, Максим «Del1ght» Саенко (Sukuna), Алик «MegaRush» Нифталиев и Евгения «MamaSwiggi» Шакина.

Евгений «Aunkere» Карьят (Eugene), Давид «dave» Терёшин, Вадим «karavay46» Караваев, Аркадий «Murzofix» Алехно и Арина «Ahrinyan» Бердникова.

Кирилл «poka» Старовойтов, Татьяна «Sindi» Грачева, Станислав «STANISLAW» Рогачевский, Сергей «des0ut» Григорян и Максим «QRUSH» Илюшин.

Никита «anastaze» Абрамкин, Денис «deko» Жуков, Иван «StRoGo» Шурпатов, Александр «9Ubica» Иванов, Алина «linaONE» Клименко.

Сергей «airscape» Марочкин, Алмаз «almazer5» Асадуллин, Тимур «pusha» Акаев, Виктория «nordvi» Писарева и Марк «guacamolemolly» Григорьев.

Ростеры FONBET MEDIA ELEAGUE.

FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет с 2 по 7 октября в Москве в два этапа. Групповая стадия турнира состоится 2-3 октября в режиме онлайн. Плей-офф турнира — 6-7 октября в LAN-формате на VK PLAY Arena (ex-Yota Arena).

Участники турнира разыграют призовой фонд в размере 2 миллионов рублей. Победители турнира получат чек на 1 миллион рублей.