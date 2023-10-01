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«Ахмат» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 1 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ахмат» — «Динамо» 1 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Фабиан Бальбуэна и Константин Тюкавин.
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Динамо»

1 октября московское «Динамо» в заключительном матче десятого тура РПЛ сыграет с «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 18.45 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков из Азова.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Динамо

«Динамо» считается аналитиками букмекерской компании Olimpbet небольшим фаворитом игры. На победу москвичей можно поставить с коэффициентом 2.46, это приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.82 (22%), успех «Ахмата» — за 2.73 (37%).

Условие «Ахмат» не проиграет» предложено за 1.57, что неудивительно — грозненцы выиграли у «Динамо» три последних матча.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.37.

Обмен голами можно взять за 1.53, противоположный результат — за 2.50. Вариант «обе забьют» сыграл в шести из семи предыдущих встреч с участием москвичей.

 
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Нанесет ли «Динамо» больше ударов в створ, чем соперник? Да — 2.08, нет — 2.08, ничья по этому показателю — 7.30.

Пять и более желтых карточек в матче доступны за 1.96, ТМ 4.5 — за 1.76.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
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