1 октября московское «Динамо» в заключительном матче десятого тура РПЛ сыграет с «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 18.45 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков из Азова.

«Динамо» считается аналитиками букмекерской компании Olimpbet небольшим фаворитом игры. На победу москвичей можно поставить с коэффициентом 2.46, это приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.82 (22%), успех «Ахмата» — за 2.73 (37%).

Условие «Ахмат» не проиграет» предложено за 1.57, что неудивительно — грозненцы выиграли у «Динамо» три последних матча.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.37.

Обмен голами можно взять за 1.53, противоположный результат — за 2.50. Вариант «обе забьют» сыграл в шести из семи предыдущих встреч с участием москвичей.

Нанесет ли «Динамо» больше ударов в створ, чем соперник? Да — 2.08, нет — 2.08, ничья по этому показателю — 7.30.

Пять и более желтых карточек в матче доступны за 1.96, ТМ 4.5 — за 1.76.

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