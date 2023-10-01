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Уго Умбер — Даниил Медведев: у француза нет шансов против хардового специалиста

Прогноз на матч ATP Пекин Уго Умбер — Даниил Медведев 2 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Даниил Медведев.
Фото Getty Images

2 октября первая ракетка России Даниил Медведев в четвертьфинале соревнований в Пекине сыграет с французом Уго Умбером. Встреча начнется не ранее 7.30 мск, в России легально она показана не будет. Счет личного противостояния неожиданный — 2:0 в пользу 36-го номера рейтинга.

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Тем не менее в ближайшей встрече Медведев считается абсолютным фаворитом. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно сделать ставку с коэффициентом 1.18, что примерно 85% вероятности исхода. Успех Умбера идет за 4.99 (15%).

На то, что Даниил выиграет с разницей в пять и более гейма, котировка — 1.84. Если же верите в триумф Умбера с форой (+4.5), тогда поставьте на этот исход за 1.85.

Эксперты убеждены, что россиянин закроет соперника в двух сетах за 1.57.

Тотал больше 20.5 гейма предложен за 1.84, ТМ 20.5 — за 1.85. В обоих матчах с участием француза на этом турнире прошел «верх».

Будет ли тай-брейк в этой встрече? Если он случится, то сыграет ставка с коэффициентом 3.01.

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Прогноз и ставка на матч Уго Умбер — Даниил Медведев

Медведев очень хорош в Пекине: в первом круге отдал всего три гейма Томми Полу, а во втором в двух сетах одолел Алекса де Минаура. Единственный раз Даниил просел с австралийцем — позволил тому сравнять счет с 2:5 в первой партии, но все-таки забрал ее на тай-брейке.

Умбер прошел Лоренцо Сонего и неожиданно отправил домой Андрея Рублева, но не показал ничего выдающегося. В целом француз — уверенный игрок топ-50, но пока и близко не наигрывает на топ-20 или выше. В лучший день он способен обыграть даже Медведева (что делал прежде дважды), но точно не сейчас, когда уже физически достаточно истощен. А в таких кондициях перебегать и перебить набравшего форму русского чемпиона невозможно.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-4.5) гейма за 1.84.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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2
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3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
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10
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11
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13
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