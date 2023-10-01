Уго Умбер — Даниил Медведев: у француза нет шансов против хардового специалиста
2 октября первая ракетка России Даниил Медведев в четвертьфинале соревнований в Пекине сыграет с французом Уго Умбером. Встреча начнется не ранее 7.30 мск, в России легально она показана не будет. Счет личного противостояния неожиданный — 2:0 в пользу 36-го номера рейтинга.
Тем не менее в ближайшей встрече Медведев считается абсолютным фаворитом. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно сделать ставку с коэффициентом 1.18, что примерно 85% вероятности исхода. Успех Умбера идет за 4.99 (15%).
На то, что Даниил выиграет с разницей в пять и более гейма, котировка — 1.84. Если же верите в триумф Умбера с форой (+4.5), тогда поставьте на этот исход за 1.85.
Эксперты убеждены, что россиянин закроет соперника в двух сетах за 1.57.
Тотал больше 20.5 гейма предложен за 1.84, ТМ 20.5 — за 1.85. В обоих матчах с участием француза на этом турнире прошел «верх».
Будет ли тай-брейк в этой встрече? Если он случится, то сыграет ставка с коэффициентом 3.01.
Прогноз и ставка на матч Уго Умбер — Даниил Медведев
Медведев очень хорош в Пекине: в первом круге отдал всего три гейма Томми Полу, а во втором в двух сетах одолел Алекса де Минаура. Единственный раз Даниил просел с австралийцем — позволил тому сравнять счет с 2:5 в первой партии, но все-таки забрал ее на тай-брейке.
Умбер прошел Лоренцо Сонего и неожиданно отправил домой Андрея Рублева, но не показал ничего выдающегося. В целом француз — уверенный игрок топ-50, но пока и близко не наигрывает на топ-20 или выше. В лучший день он способен обыграть даже Медведева (что делал прежде дважды), но точно не сейчас, когда уже физически достаточно истощен. А в таких кондициях перебегать и перебить набравшего форму русского чемпиона невозможно.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-4.5) гейма за 1.84.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|2 : 0
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1