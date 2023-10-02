«Динамо» Минск — «Барыс»: прогноз на матч КХЛ 2 октября 2023 года
2 октября минское «Динамо» сойдется с «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на «Минск Арене» и начнется в 19.10 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 54% вероятности. Выигрыш гостей предложено взять за 3.85 (24%), ничья идет с чуть большей котировкой 4.40 (22%).
В прошлом сезоне минчане дважды взяли верх в противостояниях с коллективом из Астаны. Поставить на то, что в предстоящем поединке «Барыс» хотя бы не уступит, можно за 1.96.
Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) — за 1.40, Ф2(0) — 2.89;
• Ф1(-1) — за 2.02, Ф2(+1) — за 1.78.
Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.97, ТМ 5.5 — за 1.83.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — «Барыс»
Команды входят в топ-10 самых результативных в КХЛ: хозяева за 11 матчей регулярки отличились 33 раза, гости — 36 раз в 12 играх. Оба коллектива в среднем за игру забрасывают по три шайбы. При этом они и немало пропускают — входят в топ-8 самых ненадежных в КХЛ. «Динамо» получает в свои ворота в среднем три шайбы, «Барыс» — 3.33.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.97.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|2 : 0
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|4 : 0
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|1 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1