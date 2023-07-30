«Ахмат» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 30 июля 2023 год
30 июля ЦСКА во втором туре чемпионата России приедет в гости к «Ахмату». Игра пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» и стартует в 20.00 по московскому времени. Главный судья — Владислав Безбородов. В прямом эфире начиная с 19.55 мск встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на триумф ЦСКА предлагают с коэффициентом 2.17, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.39 (29%). Котировка на ничью — 3.58 (28%).
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Команды огорчили друг друга в обоих матчах минувшего сезона РПЛ. Обмен голами представлен за 1.73, обратный рынок — за 2.10.
В половине из шести недавних очных поединков бело-зеленые и армейцы пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.96.
В четырех из шести недавних разборок на «Ахмат-Арене» в рамках РПЛ красно-синие забили грозненцам минимум три раза за 90 минут. Индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 меткого выстрела идет за 2.09.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом дали за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — ЦСКА
После неудач в Суперкубке и РПЛ армейцы оторвались на «Оренбурге» в Кубке России. Парни Владимира Федотова вонзили сине-белым шесть безответных голов и готовы к новым результативным подвигам. Тем более в Грозном у красно-синих это выходит отлично: за четыре последних визита лишь однажды отличились меньше двух раз (поражение 0:2). В остальных случаях ЦСКА уверенно разбирался с «Ахматом» (4:0, 3:0 и 3:1). Форма бело-зеленых в начале сезона оставляет желать лучшего — в РПЛ стартовали с домашнего проигрыша «Крыльям Советов» (1:2), в Кубке всухую уступили «Зениту» на выезде (0:2).
Рекомендуемая ставка: ЦСКА забьет больше 1.5 гола за 2.09.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
3
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Роман Акбашев
Ростов
|1
|0
|1