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«Ахмат» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 30 июля 2023 год

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 30 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА.

30 июля ЦСКА во втором туре чемпионата России приедет в гости к «Ахмату». Игра пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» и стартует в 20.00 по московскому времени. Главный судья — Владислав Безбородов. В прямом эфире начиная с 19.55 мск встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на триумф ЦСКА предлагают с коэффициентом 2.17, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.39 (29%). Котировка на ничью — 3.58 (28%).

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Команды огорчили друг друга в обоих матчах минувшего сезона РПЛ. Обмен голами представлен за 1.73, обратный рынок — за 2.10.

В половине из шести недавних очных поединков бело-зеленые и армейцы пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.96.

В четырех из шести недавних разборок на «Ахмат-Арене» в рамках РПЛ красно-синие забили грозненцам минимум три раза за 90 минут. Индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 меткого выстрела идет за 2.09.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом дали за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — ЦСКА

После неудач в Суперкубке и РПЛ армейцы оторвались на «Оренбурге» в Кубке России. Парни Владимира Федотова вонзили сине-белым шесть безответных голов и готовы к новым результативным подвигам. Тем более в Грозном у красно-синих это выходит отлично: за четыре последних визита лишь однажды отличились меньше двух раз (поражение 0:2). В остальных случаях ЦСКА уверенно разбирался с «Ахматом» (4:0, 3:0 и 3:1). Форма бело-зеленых в начале сезона оставляет желать лучшего — в РПЛ стартовали с домашнего проигрыша «Крыльям Советов» (1:2), в Кубке всухую уступили «Зениту» на выезде (0:2).

Рекомендуемая ставка: ЦСКА забьет больше 1.5 гола за 2.09.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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«Факел» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 30 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
3
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
6
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Зенит

 3
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Даниил Хлусевич

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 2
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Федор Смолов

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 2
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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 2 0 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

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 1 0 1
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