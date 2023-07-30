Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Факел» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 30 июля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Локомотив» 30 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вильсон Изидор («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив».

30 июля «Факел» и «Локомотив» сыграют во втором туре РПЛ. Команды рассудит Василий Казарцев. Поединок состоится на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже в 17.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 17:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Локомотив

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей чуть больше шансов добиться победы: поставить на красно-зеленых можно с коэффициентом 2.50, что составляет примерно 37% вероятности. Успех воронежцев оценили в 2.90 (34%). Котировка на ничью — 3.45 (29%).

В минувшем чемпионате «Факел» дома разобрался с железнодорожниками (2:0). Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их нового триумфа принесет 2900 рублей.

В последнем поединке, который прошел на «РЖД Арене», москвичи сохранили ворота в неприкосновенности (1:0). На то, что парни Сергея Юрана не пробьют Илью Лантратова, доступен коэффициент 3.30.

Все матчи с участием «Факела» и «Локомотива» на старте сезона пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча в очной разборке идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.94.

В июле прошлого года соперники сталкивались в товарняке — выиграли красно-зеленые, но отличились оба клуба (4:2). Обмен голами представлен за 1.69, обратный рынок — за 2.15.

В первом туре РПЛ коллектив Михаила Галактионова дважды огорчил «Рубин» (2:2), в Кубке России столько же получил «Урал» (2:1). Индивидуальный тотал «Локо» больше 1.5 меткого выстрела дали за 2.28.

Наиболее ожидаемый счет противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом дали за 5.80.

Игроки ЦСКА празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Оренбурга&raquo;. ЦСКА теряет игроков, а трансферов все нет. Матч с «Ахматом» может получиться тяжелее, чем с «Уралом»

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Локомотив»

В последний раз красно-зеленые победили в Воронеже в 1990-м (2:1) — еще в рамках первой лиги СССР. В первом розыгрыше чемпионата России сине-белые дома поделили очки с железнодорожниками (1:1). После этого на Центральном стадионе профсоюзов для «Локо» начались печальные времена: четыре игры, ни одной виктории, ни одного гола, лучший результат — нулевая ничья.

Кажется, сейчас пришло время для того, чтобы прервать неудачную серию: в новом сезоне «Факел» стартовал с двух поражений, от «Ростова» в РПЛ (1:2) и от «Сочи» в Кубке России (1:3). Тогда как парни Михаила Галактионова в обоих турнирах забили по два мяча и ни разу не уступили. Против «Рубина» в чемпионате еще и продемонстрировали характер, дважды отыгравшись. Это точно пригодится в исторически непростом выезде в Воронеж.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 за 1.90.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
1
0
Читайте также
Команда Гарика Сукачева сообщила о госпитализации артиста
Один человек погиб во время шторма в Сочи
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 29 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
3
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
6
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 2 0 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Ростов

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости