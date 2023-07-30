«Факел» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 30 июля 2023 года
30 июля «Факел» и «Локомотив» сыграют во втором туре РПЛ. Команды рассудит Василий Казарцев. Поединок состоится на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже в 17.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 17.25 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей чуть больше шансов добиться победы: поставить на красно-зеленых можно с коэффициентом 2.50, что составляет примерно 37% вероятности. Успех воронежцев оценили в 2.90 (34%). Котировка на ничью — 3.45 (29%).
В минувшем чемпионате «Факел» дома разобрался с железнодорожниками (2:0). Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их нового триумфа принесет 2900 рублей.
В последнем поединке, который прошел на «РЖД Арене», москвичи сохранили ворота в неприкосновенности (1:0). На то, что парни Сергея Юрана не пробьют Илью Лантратова, доступен коэффициент 3.30.
Все матчи с участием «Факела» и «Локомотива» на старте сезона пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча в очной разборке идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.94.
В июле прошлого года соперники сталкивались в товарняке — выиграли красно-зеленые, но отличились оба клуба (4:2). Обмен голами представлен за 1.69, обратный рынок — за 2.15.
В первом туре РПЛ коллектив Михаила Галактионова дважды огорчил «Рубин» (2:2), в Кубке России столько же получил «Урал» (2:1). Индивидуальный тотал «Локо» больше 1.5 меткого выстрела дали за 2.28.
Наиболее ожидаемый счет противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом дали за 5.80.
Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Локомотив»
В последний раз красно-зеленые победили в Воронеже в 1990-м (2:1) — еще в рамках первой лиги СССР. В первом розыгрыше чемпионата России сине-белые дома поделили очки с железнодорожниками (1:1). После этого на Центральном стадионе профсоюзов для «Локо» начались печальные времена: четыре игры, ни одной виктории, ни одного гола, лучший результат — нулевая ничья.
Кажется, сейчас пришло время для того, чтобы прервать неудачную серию: в новом сезоне «Факел» стартовал с двух поражений, от «Ростова» в РПЛ (1:2) и от «Сочи» в Кубке России (1:3). Тогда как парни Михаила Галактионова в обоих турнирах забили по два мяча и ни разу не уступили. Против «Рубина» в чемпионате еще и продемонстрировали характер, дважды отыгравшись. Это точно пригодится в исторически непростом выезде в Воронеж.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
3
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Роман Акбашев
Ростов
|1
|0
|1