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«Ахмат» — «Балтика»: где смотреть матч Кубка России 10 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Ахмат» — «Балтика» 10 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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«Ахмат».
Фото Официальный сайт «Ахмата»

10 августа в Грозном состоится матч второго тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ между «Ахматом» и «Балтикой». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на «Ахмат Арене», в прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.45 мск. Главным арбитром назначен Артур Федоров.

Кубок России. Группа C
10 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом «Ахмат». На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.11, что примерно 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.53 (26%), успех «Балтики» — за почти те же 3.48 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае положительного результата принесет выигрыш в 3480 рублей, а чистая прибыль составит 2480 рублей.

Условие «ничья или победа «Балтики» доступно за 1.74.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.99. В трех последних играх с участием калининградцев в двух у грозненцев прошел «верх» по голам.

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Вариант «обе забьют» оценен приятными 1.71. Не зря, ведь в двух прошлых играх и те и другие обменялись голами с соперниками.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.20;

  • 2:1 в пользу «Ахмата» — за 8.00;

  • 1:0 — за 8.50.

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Футбол
Кубок России
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ФК Ахмат
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
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