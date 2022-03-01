У норвежских лыжников снова коронавирус. Клебо пропустит ближайшие этапы Кубка мира

Несколько звезд сборной Норвегии не выступят на этапах Кубка мира в Драммене и Холменколлене.

Норвежские лыжники не выступят на этапах Кубка мира в Драммене и Холменколлене из-за положительных тестов на коронавирус, информирует пресс-служба Ассоциации лыжных видов спорта Норвегии. Заболели Ховар Сулос Теугбель, Эрик Вальнес, Пол Голберг, Синдре Бьернестад Скар и Йоханнес Клебо.

Клебо, один из лидеров сборной, пятикратный олимпийский чемпион и без пяти минут обладатель Большого хрустального глобуса, констатировал — сезон для него окончен.

«Для меня это очень печальные новости, — цитирует Клебо NRK. — Все указывает на то, что сезон для меня окончен. Теперь я сосредоточен только на том, чтобы поправиться и как можно скорее приступить к тренировкам».

Что это значит

Снятие Клебо никак не повлияет на результаты борьбы за лидерство в общем зачете Кубка мира — отрыв норвежца от Александра Большунова после этапа в Лахти уже и так составлял 497 очков. Так что Большой хрустальный глобус, который два сезона подряд брал россиянин, теперь точно вернется в Норвегию.

Последние сомнения отпали, когда президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российские лыжники завершили международный сезон, они пропустят оставшиеся этапы Кубка мира. Таким образом, Клебо, не выходя на старт, стал математически недосягаем для всех преследователей и выиграл общий зачет Кубка мира.

А что остальные заболевшие? Врач национальной команды Эйстейн Андерсен сообщил NRK, что пять представителей национальной команды по спринту сдали положительные тесты на ковид. В команде ждут результатов еще нескольких спортсменов, которые участвовали в этапе Кубка мира в финском Лахти в прошлые выходные. Вероятнее всего, лыжники заразились именно там.

«Откуда пошло заражение? Трудно сказать. Все приехали из «пузырей» перед гонкой, после того как вернулись с Олимпиады. Теперь мы должны сначала составить карту, если заболевших будет больше, и отследить ее, чтобы избежать дальнейшего заражения. В худшем случае сезон для них всех закончится», — заявил Андерсен.

Норвежцы уже страдали из-за ковида

Ситуация с большим количеством заболевших у сборной Норвегии уже не первый раз. Накануне Олимпиады норвежцы переносили вылет в Пекин из-за положительного теста на коронавирус у тренера Арильда Монсена. Также в числе заразившихся были Анне Кьерсти Кальво, Хейди Венг, Симен Хегстад Крюгер. На этом распространение кончилось для лыжников, но не для олимпийской команды Норвегии.

Среди причин настоящей катастрофы для команды — так называемый «ковидный борт». Норвежцы пустили на свой рейс и местных журналистов, и датчан, и даже эстонца. Беда началась, вероятно, как раз с эстонского двоеборца Кристьяна Ильвеса.

Спортсмен сдал положительный тест на ковид в числе первых, после чего контактными стали практически все представители сборной Норвегии по двоеборью — Ярл Магнус Риибер, Эспен Андерсен, Эспен Бьорнстад и Йорген Гробак.

После двух положительных тестов у Риибера на самоизоляции оказались и другие спортсмены, которые летели этим же рейсом: сноубордист Монс Ройсланн, фристайлистка Йоханне Килли, прыгунья с трамплина Анна Одине Стрем, а также биатлонисты Ингрид Ландмарк Тандреволд и Йоханнес Бе.

Лыжникам же удалось избежать проблем — они летели из Милана в Осло и в Пекин максимально осторожно: с соблюдением всевозможных мер безопасности. Йоханнес Клебо, который, как известно, страдает ковидофобией, защищался как мог: прибыл в аэропорт в маске, в огромных горнолыжных очках и до кучи прикрылся капюшоном. Однако сейчас ему не удалось уберечь себя от болезни.