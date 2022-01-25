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Сегодня, 14:17

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам отложила вылет на Олимпиаду из-за коронавируса у тренера

Виктория Кравченко
Йоханнес Клебо.
Фото Getty Images

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам перенесла вылет в Пекин на Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус у тренера Арильда Монсена, сообщает VG.

Сборную Норвегии в Китае представят Йоханнес Клебо, Симен Крюгер, Эмиль Иверсен, Ханс Холунн, Шур Рете, Эрик Валнес, Ховар Теугбель и Пол Голберг.

О заражении Монсена стало известно 24 января. Результаты ПЦР-тестов остальных членов команды ожидаются к вечеру вторника.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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