«После непопадания на Олимпиаду были мысли, зачем я вообще бегаю». Куда пропала лыжница Алиса Жамбалова

Еще год назад она считалась железным претендентом на участие в Олимпийских играх в Пекине. Но вместо них Алиса сейчас выступает на Кубке страны.

Жамбалова в прошлом сезоне была 12-й в общем зачете «Тур де Ски», а в дистанционных гонках четыре раза попадала в топ-10. Это крутое достижение даже по нынешним временам. С такими результатами Алиса точно поехала бы на Олимпийские игры в Пекине и, по идее, могла бы претендовать там на место в эстафете.

Однако в нынешнем сезоне Жамбаловой на Кубке мира вообще не было. Соответственно, и Олимпиада прошла без нее. А на днях Алиса выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Тюмени.

Алиса Жамбалова. Фото Global Look Press

Не было результатов из-за последствий ковида

— Многие болельщики даже в соцсетях задавались вопросом: куда вы пропали? Что случилось? — вопрос Жамбаловой.

— Мне тоже многие писали. На самом деле все дело в последствиях ковида. Я заболела еще в прошлом году, как раз после «Тур де Ски». Приехала на следующий этап в Финляндию и там сдала положительный тест. Хотя никаких симптомов не было. В начале февраля я вышла из изоляции, вернулась в Россию и прошла медобследование. Там, в принципе, все показатели были в норме. Так что я начала тренироваться и готовиться к чемпионату мира.

— Что тогда пошло не так?

— Уже на сборе перед чемпионатом мира я понимала, что с каждой тренировкой мне все хуже. Думала, может, спустя месяца два к чемпионату страны отпустит. Но вышла — не бежится, и все. И я закончила сезон. В команде мне сказали весной отдохнуть как следует, чтобы летом уже тренироваться нормально.

— Это не удалось?

— Состояние было странным, как на качелях. То все вроде бы хорошо, я выдерживаю нагрузку. А на следующий день — все плохо и я не могу выполнить тренировку.

— То, что вы рассказываете, очень похоже на то, что происходило с нашим олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым.

— Мы разговаривали, у Сергея действительно было похожее состояние. И у Саши Бессмертных, который перешел к нам в группу в этом году, тоже. Он говорил: «Хочу бежать, а мышцы отказываются». У меня, в общем, то же самое.

— У вас была надежда все-таки отобраться на этапы Кубка мира в этом году?

— Какой-то подъем у меня начался только осенью. Но это было с нулевой точки, летом я толком не тренировалась. И в итоге, конечно, к началу сезона не успела набрать форму. Тем более когда начались отборы, там шли гонки подряд каждый день. И мне не хватало резервов организма: первую гонку отбегу еще более-менее, а на следующий день ухожу опять в ноль.

— В какой момент вы поняли, что не попадаете на Олимпийские игры?

— Надежда у меня была до последнего. После «Тур де Ски» оставались еще один-два этапа Кубка мира, где можно было бы попробовать отобраться. И только когда их отменили, я поняла: ну все, не в этот раз.

— Сложно было морально перестроиться с Кубка мира и мечты об Олимпиаде на этапы Кубка России?

— Поначалу было тяжело, да. Четыре года готовилась к Играм, а тут даже в отборе поучаствовать не смогла. Куда дальше, зачем я бегаю... Но постепенно перестроилась. Олимпиаду я уже смотрела спокойно, просто как зритель. И больше всего радовалась и переживала за девчонок, они огромные молодцы!

— Эстафетная победа шокировала?

— Конечно! Я не сомневалась, что наши будут в тройке. После победы на этапе Кубка мира в Лиллехаммере была, конечно, мысли, что и выиграть на Олимпиаде тоже будет возможно. Но все равно девчонки показали просто потрясающий результат, я очень за них рада.

Алиса Жамбалова. Фото Global Look Press

Мне нравится с Крамером, в дальнейшем хочу работать с ним

— Сейчас вы поддерживаете контакт с тренером в сборной — Маркусом Крамером? В биатлоне вот есть пример спортсменок, которые не попали на Кубок мира — и на этом старший тренер о них забыл: ни план не напишет, ни даже не позвонит.

— Конечно, мы с Маркусом созваниваемся каждую неделю! Он оставил мне план, я передаю ему все данные об интервальных тренировках, о самочувствии. Первую половину зимы постоянно жаловалась, что в России холодно и очень сложно в такие морозы делать нужные работы.

— Крамер даже во время Олимпиады находил для вас время?

— Да, мы созвонились в самом начале Игр. Потом я ему отчитывалась за интервальные тренировки, рассказывала о соревнованиях в Красногорске, которые у меня были в это время. В выходной день мы снова созвонились. И так не только со мной: знаю, например, что Женя Белов тоже готовился по его плану, у нас даже некоторые тренировки пересекались.

— Вы бы хотели остаться в группе Крамера, если он, конечно, продолжит трудиться в сборной России?

— Мне нравится работать с Маркусом, в дальнейшем я хочу продолжить подготовку с ним. Но как сложится — не от меня зависит. С кем я буду и вообще останусь ли в команде, будет понятно после чемпионата России. Была еще мысль, что после Кубка России позовут на заключительные этапы Кубка мира. Но сейчас вылететь из страны сложно, так что Маркус сказал не дергаться и готовиться к чемпионату страны.

Алиса Жамбалова

Родилась 13 сентября 1994 года в Саган-Нуре, Бурятия.

Четырехкратная победительница универсиады (2019) в Красноярске.

Четырехкратный призер чемпионатов мира среди юниоров (2013, 2014).

Лучший результат на этапах Кубка мира — пятое место.

Участница Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Многократная чемпионка России.