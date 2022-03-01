Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российские лыжники завершили международный сезон, они пропустят оставшиеся этапы Кубка мира.

«Международный сезон для нас закончен. Будем участвовать во внутрироссийских соревнованиях. Будем ли вместо этапов Кубка мира организовывать какие-то старты, решим вместе с министерством спорта», — цитирует Вяльбе «РИА Новости».

Ранее норвежская ассоциация лыжных видов спорта уведомила Международную федерацию лыжного спорта (FIS) о недопуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в стране.

Российская лыжница Наталья Непряева в общем зачете Кубка мира среди женщин занимает первое место. Александр Большунов в зачете мужчин идет вторым. Первый в списке — норвежец Йоханнес Клебо.