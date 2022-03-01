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Сегодня, 14:23

Российские лыжники завершили международный сезон

Вяльбе заявила, российские лыжники завершили международный сезон
Виктория Кравченко
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российские лыжники завершили международный сезон, они пропустят оставшиеся этапы Кубка мира.

«Международный сезон для нас закончен. Будем участвовать во внутрироссийских соревнованиях. Будем ли вместо этапов Кубка мира организовывать какие-то старты, решим вместе с министерством спорта», — цитирует Вяльбе «РИА Новости».

Ранее норвежская ассоциация лыжных видов спорта уведомила Международную федерацию лыжного спорта (FIS) о недопуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в стране.

Российская лыжница Наталья Непряева в общем зачете Кубка мира среди женщин занимает первое место. Александр Большунов в зачете мужчин идет вторым. Первый в списке — норвежец Йоханнес Клебо.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220301/lyzhi-1775814683.html
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Елена Вяльбе
Наталья Непряева
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