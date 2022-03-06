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Сегодня, 16:15

«Что почувствовал, когда узнал, что спринт на Олимпиаде побегут только трое? Можно я промолчу?» Драма Ретивых

Лыжник Ретивых рассказал о своих переживаниях из-за пропуска спринта на Олимпиаде
Владимир Иванов
Обозреватель
Глеб Ретивых.
Фото Global Look Press
Интервью одного из сильнейших спринтеров мира.

В Ярославской области прошел Деминский марафон. Состав участников получился очень представительным. И если победа Александра Большунова была ожидаемой, то вот второе место Глеба Ретивых для многих стало большим сюрпризом. Глеб много улыбается и выглядит довольным жизнью. Но что у него на самом деле в душе — сказать сложно. Наши лыжники жгли на Олимпийских играх, а Ретивых остался без шанса всей жизни. В состав сборной в Пекин его не включили.

— Глеб, с серебром. На 50 км опередить Алексея Червоткина и остальных — для нас очень неожиданно.

— Это для вас. Для меня — нет. Это не первый мой марафон. Даже в этом году уже отбежал — 15 февраля. Мне нравится. Главное — дотерпеть до финиша. Там я уже своего просто так не отдам.

— Скорости в Демино сильно отличаются от Кубка мира?

— Первые 25 км были просто сумасшедшими. Во-первых, лыжня жесткая и хорошая. Во-вторых, и Саша, и другие ребята делали серьезные протяжки. Было очень непросто утерпеть.

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Даже британцы писали слова поддержки

— С вами особенно хотелось поговорить. Вы остались без Олимпиады, хотя по уровню совершенно точно должны были там быть. Как пережили?

— Да как? Думаю, вы и сами все понимаете. Что я могу сказать? Ничего хорошего не было точно. Спасибо семье и близким, они очень помогли. Благодаря им я отвлекся, перестроился. 7-10 дней — и я вернулся. Причем в довольно хорошую форму.

— Спринт в Пекине смотрели?

— Только потом. В повторе. А так — у меня же семья, двое детей. Я занимался другими делами.

— Когда узнали, что Александр Большунов снимается и на спринт выйдут только три российских спринтера...

— Можно я промолчу? Не буду комментировать. Вы сами должны понимать... Сам я уже забыл этот момент и двигаюсь дальше.

— Но «дальше» довольно туманное. Непонятно, когда теперь Россию допустят до Кубка мира.

— Ну, вот есть же такие гонки. Будет еще чемпионат России. А по поводу недопуска на международные старты — что я могу сделать? На политику повлиять? Это ведь и у них тоже отняли праздник лыж.

— Иностранцы что-то писали после всей этой истории?

— Кстати, многие. Спрашивали, как добрался домой. Поддерживали. Адекватных очень много. Не буду называть конкретных фамилий, но сообщения получал и от итальянцев, и от норвежцев, и от британцев.

— Даже от британцев?

— Ага.

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Крамер

— В футболе и хоккее большая часть тренеров с иностранным паспортом уже покинула Россию, все разъехались по домам. Что насчет Маркуса Крамера, вашего немецкого тренера?

— А он и сидит дома.

— Маркус в Германии?

— Да, еще после Олимпиады туда приехал.

— Вы с ним общаетесь? На связи?

— Давайте без комментариев.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Глеб Ретивых
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