Марафон в Холменколлене выиграл ноунейм из Норвегии. Две недели назад чемпион потерял отца

29-летний Мартин Левстрем Ниенге сенсационно выиграл 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Холменколлене, обыграв всех фаворитов. Кто он такой?

Марафон в Холменколлене

Мужчины. Масс-старт

50 км, классический стиль

1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) — 2:03.27,3

2. Шюр Рете (Норвегия) — 0,6

3. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 3,5

4. Иво Нисканен (Финляндия) — 11,1

5. Вильям Поромаа (Швеция) — 11,2

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 52,7

Марафон в Холменколлене близ норвежской столицы— один из лучших в лыжных гонках. Королевским его называют не случайно — чемпионов тут награждает сам король Норвегии. Гонка невероятно популярна, победителей марафона знает каждый норвежец. В прошлом году марафон не состоялся из-за пандемии, а до того дважды подряд в Осло побеждал Александр Большунов.

Битва Большунова и местной звезды Йоханнеса Клебо наверняка украсила бы гонку и в этот раз. Но вмешались обстоятельства: Большунов вынужденно завершил международный сезон и вместо Осло выиграл в воскресенье марафонский забег в Демино Ярославской области. А Клебо сдал положительный тест на ковид и уехал лечиться домой. Так что впервые за годы шанс выиграть что-то серьезное получили все остальные.

Колонье испортили финал карьеры

Фаворитами считались, конечно, норвежцы. Симен Крюгер и Шюр Рете — признанные мастера именно марафонских дистанций, тем более на домашней трассе. А еще был финн Иво Нисканен — феноменальный специалист классического стиля. В Пекине на Олимпиаде он обыграл в классической разделке даже Большунова, в классике Нисканену сейчас в мире вообще нет равных.

Поначалу, как это обычно бывает в масс-стартах, все бежали большой группой. После пекинской изоляции гонщики наверняка наслаждались атмосферой: норвежцы впервые после пандемии без ограничений пустили болельщиков. И люди стояли не только на стадионе, но и вдоль всего 8-километрового круга.

На второй половине дистанции случилась драма. Швейцарец Дарио Колонья зацепился лыжами с Крюгером и упал. Так финальная гонка в блестящей карьере Колоньи оказалась испорчена. Не сказать, что 35-летний ветеран считался фаворитом. Но точно заслуживал красивого финала и мог быть выше итогового девятого места.

А победитель определился уже на стадионе. Трио норвежцев — Тонсет, Рете и Ниенге — сумело оторваться от остальных. В этой тройке Ниенге точно был андердогом, но в итоге лучше всех просчитал варианты и ускорился в самый нужный момент. Победа в самой престижной гонке для спортсмена, который даже не попал в олимпийский состав своей сборной, — это фантастика. Сразу после финиша Ниенге показал на небо...

Я сделал это в память о папе

Две недели назад у 29-летнего норвежца умер отец. За два дня до гонки он был на похоронах. Когда Ниенге представили королю Норвегии, по лицу лыжника текли слезы...

— Я сделал это в память о папе, — сказал норвежец. — Он был моим лучшим другом, моим тренером, моим всем. Это он привел меня в лыжи и научил их любить. Без их с мамой поддержки я бы никогда здесь не стоял. Этот путь стал возможен только благодаря моей семье.

Победе Ниенге, кажется, были рады даже те, кто ему проиграл. Тонсет с Рете обнимали Мартина и говорили, что им гордятся. И даже Крюгер, у которого гонка совсем не сложилась, после финиша думал не о себе.

— Я потрясен, как Ниенге нашел в себе силы на такое выступление, — сказал норвежец. — Вот так собраться и выдать все на 50 км в один из самых сложных моментов жизни — это говорит о невероятной силе духа. Мы будем поддерживать Мартина изо всех сил. Лыжная семья — это не просто слова.

До триумфа в Холменколлене Ниенге за восемь лет своей карьеры только дважды попадал на подиум личных гонок Кубка мира (и оба раза на третье место). А теперь — такой оглушительный успех. Конечно, будь на королевском марафоне Большунов, все было бы иначе, но Мартин Левстрем оказался в нужное время в нужном месте. И это тоже особый талант.