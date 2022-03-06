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«С паралимпийцами поступили по-свински. Это отвратительно». О чем говорили лыжники после марафона в Демино

Российские лыжники назвали отстранение паралимпийцев от Игр «свинским» решением
Владимир Иванов
Обозреватель
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press
Слова наших топовых зимников.

В Ярославской области прошел Деминский марафон, который собрал небывалое количество звезд: Александра Большунова, Алексея Червоткина, Глеба Ретивых, Карима Халили, Наталью Непряеву и других. Вот о чем все они говорили после финиша.

Наталья Непряева

— Старалась вести свою гонку и не обращать ни на кого внимания, — сказала Непряева после победы. — Хоть и ехала с мужчинами, они мне не особо помогали. А на финише еще и обогнали.

— Тактика какая-то было?

— Да какая тут тактика? Нет. Но вот поддержка меня впечатлила... Первый раз такое вижу. Столько людей! Безумно круто.

— Женские марафоны — это 30 км. А сегодня пришлось бежать 50. Большая разница?

— Намного тяжелее. Но зато после этого 30 км будут казаться обычной гонкой.

— Грустно без Кубка мира?

— Когда видишь такую поддержку, как здесь, думаешь: «Да пофиг, что они там говорят и делают». Главное, что есть люди, которые меня любят и поддерживают, для которых я лучшая. И их много.

— Тереза Йохауг карьеру завершила. А ведь вы ее в Лахти чуть не подцепили...

— Очень хотелось бы выиграть у нее. Но что сделаешь? С другой стороны, ее уход добавит зрелищности женским гонкам — будем больше непредсказуемости.

— Не пускают пока на международные старты не только вас. Наверняка слышали про паралимпийцев, которых отправили прямо из Пекина. Хотите их как-то поддержать?

— В такой ситуации никакие слова поддержки не помогут. Представить себя на их месте я даже не могу. С ними поступили по-свински. Это просто отвратительно.

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Алексей Червоткин

— Атмосфера здесь классная, не уступает этапам Кубка мира, на данный момент точно нет. Про свое выступление могу сказать только то, что такова на данный момент моя форма. Какая есть. Отстранение? А если я буду комментировать, ничего не изменится. Поэтому какой смысл?

Александр Большунов

— Всем спасибо, всем, кто тут присутствовал. Это дорогого стоит в это непростое время. Спасибо, что создаете атмосферу. Гонка? Со второго круга никто из ребят не захотел меня поддерживать. Может, в другой раз. Планирую выступить на чемпионате России.

Конечно, эта ситуация с недопуском на Кубок мира напрягает. Непонятно, что будет дальше. Надеюсь, в ближайшем будущем все наладится, все вернется на свои места и мы сможем участвовать. Спорт — это отдельная тема, соревноваться должны сильнейшие. Спорт — это мир.

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Карим Халили

— Как только наш международный сезон закончился, Егор Сорин сказал: «А почему бы тебе не съездить на Деминский марафон?» Я просто не знал, что он будет в эти сроки. Как только узнал про эту возможность, то сразу принял решение соревноваться. Люблю марафоны, но обычно получалось бегать в них уже в конце сезона. Доволен, что получилось принять участие. Я и в Югорском марафоне побегу. И на Кубке России по биатлону в Уфе. Есть возможность получать удовольствие от сезона, надо выступать по максимуму. Без Кубка мира карьера не заканчивается.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Алексей Червоткин
Глеб Ретивых
Карим Халили
Наталья Непряева
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