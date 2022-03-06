«С паралимпийцами поступили по-свински. Это отвратительно». О чем говорили лыжники после марафона в Демино

Слова наших топовых зимников.

В Ярославской области прошел Деминский марафон, который собрал небывалое количество звезд: Александра Большунова, Алексея Червоткина, Глеба Ретивых, Карима Халили, Наталью Непряеву и других. Вот о чем все они говорили после финиша.

Наталья Непряева

— Старалась вести свою гонку и не обращать ни на кого внимания, — сказала Непряева после победы. — Хоть и ехала с мужчинами, они мне не особо помогали. А на финише еще и обогнали.

— Тактика какая-то было?

— Да какая тут тактика? Нет. Но вот поддержка меня впечатлила... Первый раз такое вижу. Столько людей! Безумно круто.

— Женские марафоны — это 30 км. А сегодня пришлось бежать 50. Большая разница?

— Намного тяжелее. Но зато после этого 30 км будут казаться обычной гонкой.

— Грустно без Кубка мира?

— Когда видишь такую поддержку, как здесь, думаешь: «Да пофиг, что они там говорят и делают». Главное, что есть люди, которые меня любят и поддерживают, для которых я лучшая. И их много.

— Тереза Йохауг карьеру завершила. А ведь вы ее в Лахти чуть не подцепили...

— Очень хотелось бы выиграть у нее. Но что сделаешь? С другой стороны, ее уход добавит зрелищности женским гонкам — будем больше непредсказуемости.

— Не пускают пока на международные старты не только вас. Наверняка слышали про паралимпийцев, которых отправили прямо из Пекина. Хотите их как-то поддержать?

— В такой ситуации никакие слова поддержки не помогут. Представить себя на их месте я даже не могу. С ними поступили по-свински. Это просто отвратительно.

Алексей Червоткин

— Атмосфера здесь классная, не уступает этапам Кубка мира, на данный момент точно нет. Про свое выступление могу сказать только то, что такова на данный момент моя форма. Какая есть. Отстранение? А если я буду комментировать, ничего не изменится. Поэтому какой смысл?

Александр Большунов

— Всем спасибо, всем, кто тут присутствовал. Это дорогого стоит в это непростое время. Спасибо, что создаете атмосферу. Гонка? Со второго круга никто из ребят не захотел меня поддерживать. Может, в другой раз. Планирую выступить на чемпионате России.

Конечно, эта ситуация с недопуском на Кубок мира напрягает. Непонятно, что будет дальше. Надеюсь, в ближайшем будущем все наладится, все вернется на свои места и мы сможем участвовать. Спорт — это отдельная тема, соревноваться должны сильнейшие. Спорт — это мир.

Карим Халили

— Как только наш международный сезон закончился, Егор Сорин сказал: «А почему бы тебе не съездить на Деминский марафон?» Я просто не знал, что он будет в эти сроки. Как только узнал про эту возможность, то сразу принял решение соревноваться. Люблю марафоны, но обычно получалось бегать в них уже в конце сезона. Доволен, что получилось принять участие. Я и в Югорском марафоне побегу. И на Кубке России по биатлону в Уфе. Есть возможность получать удовольствие от сезона, надо выступать по максимуму. Без Кубка мира карьера не заканчивается.