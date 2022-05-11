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Сегодня, 09:29

Степанова иронично отреагировала на критику норвежского биатлониста Кристиансена

Лыжница Степанова жестко ответила на критику норвежского биатлониста Кристиансена
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вероника Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская лыжница Вероника Степанова ответила норвежскому биатлонисту Ветле Шостаду Кристиансену, который негативно высказался о выступлении спортсменки на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

21-летняя лыжница выложила в свой Telegram-канал снимок, на котором Кристиансен запечатлен в футболке с изображением Путина верхом на медведе.

«Ветле, ты был-таки на верном пути?! Но что-то пошло не так в твоей судьбе, да? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя у нас на Камчатке!» — подписала фото Степанова.

На встрече с Путиным лыжница заявила, что Россия находится на правильном пути и стала сильной и успешной страной.

На зимних Олимпийских играх в Пекине Степанова стала олимпийской чемпионкой в женской эстафете.

Вероника Степанова
Ветле Кристиансен
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