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Олимпиада

26 апреля, 15:36

Лыжница Степанова гордится, что Россия снова стала сильной и успешной страной

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лыжница Вероника Степанова считает, что Россия находится на правильном пути и стала сильной и успешной страной.

«Я ровесница века, родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде.
Очень горжусь тем, что получаю сегодня столь высокую награду от президента нашей страны. Спасибо большое, что вы подняли знамя нашей страны, а мы его не опустим, обещаю», — приводит ТАСС слова Степановой на церемонии награждения олимпийских чемпионов Пекина-2022 государственными наградами.

На Играх в Китае Степанова стала олимпийской чемпионкой в женской эстафете.

Источник: https://tass.ru/sport/14479541
Вероника Степанова
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