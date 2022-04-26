Лыжница Степанова гордится, что Россия снова стала сильной и успешной страной

Лыжница Вероника Степанова считает, что Россия находится на правильном пути и стала сильной и успешной страной.

«Я ровесница века, родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде.

Очень горжусь тем, что получаю сегодня столь высокую награду от президента нашей страны. Спасибо большое, что вы подняли знамя нашей страны, а мы его не опустим, обещаю», — приводит ТАСС слова Степановой на церемонии награждения олимпийских чемпионов Пекина-2022 государственными наградами.

На Играх в Китае Степанова стала олимпийской чемпионкой в женской эстафете.