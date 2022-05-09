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Сегодня, 14:28

Кристиансен назвал шокирующим выступление Степановой на встрече с Путиным

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вероника Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен высказался о выступлении российской лыжницы Вероники Степановой на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Считаю, что выступление Степановой было шокирующим. Я пока не слышал ни об одной биатлонистке, которая выступала в том же духе. Не знаю, добровольно они так поступают или же выдавливают из себя улыбки. Никогда не знаешь, какие последствия ждут тех, кто не будет подыгрывать. Дадут ли им и дальше выступать на турнирах?

Но, конечно, все это выглядит неприятно. Особенно выступление Степановой. Очень обидно, что она говорит такие вещи, будучи не слишком осведомленной. Но, возможно, они ограничены в получении объективной информации», — приводит слова Кристиансена Daglabet.

На встрече с Путиным лыжница заявила, что Россия находится на правильном пути и стала сильной, и успешной страной.

На Играх в Китае Степанова стала олимпийской чемпионкой в женской эстафете.

Источник: https://www.dagbladet.no/pluss/sport/
Вероника Степанова
Ветле Кристиансен
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