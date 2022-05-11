Ступак: «Такое себе читать, что у меня чуть-ли не психическое расстройство было после Олимпиады»
Ступак отреагировала на информацию о том, что у нее было психическое расстройство после Олимпиады
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак в своих соцсетях прокомментировала информацию, что после Олимпиады у нее якобы было психическое расстройство.
«Так себе конечно читать про себя, что у меня чуть-ли не психическое расстройство было после Олимпиады. То чувство, когда ты был подавлен, сказал об этом, а твои слова перевернули так, что читать страшно. Ох, как же я люблю людей», — написала Ступак.
На Играх в Пекине Ступак завоевала золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Подготовка к новому сезону стартует 15 мая.
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