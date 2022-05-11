Ступак: «Такое себе читать, что у меня чуть-ли не психическое расстройство было после Олимпиады»

Ступак отреагировала на информацию о том, что у нее было психическое расстройство после Олимпиады

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак в своих соцсетях прокомментировала информацию, что после Олимпиады у нее якобы было психическое расстройство.

«Так себе конечно читать про себя, что у меня чуть-ли не психическое расстройство было после Олимпиады. То чувство, когда ты был подавлен, сказал об этом, а твои слова перевернули так, что читать страшно. Ох, как же я люблю людей», — написала Ступак.