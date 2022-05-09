Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова норвежского биатлониста Ветле Шостада Кристиансена, который осудил Веронику Степанову за ее выступление в Кремле.

«С норвежцами в принципе все понятно. Когда люди в Норвегии болеют астмой и применяют огромное количество запрещенных препаратов, конечно, это очень сильно отражается на головном мозге. Наши спортсмены и вообще весь наш народ очень патриотичны. Мы любим свою страну в отличие от норвежцев, которые, видимо, свою страну ненавидят. Это их проблемы.

Когда Вероника говорит какие-то патриотические слова в адрес России, то у нас всех это вызывает только гордость. У них, видимо, такой традиции нет. Меньше надо запрещенных препаратов применять. Глядишь, и голова встанет на место», — сказал Васильев.

На встрече олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным лыжница заявила, что Россия находится на правильном пути и стала сильной и успешной страной.