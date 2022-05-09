Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:57

Васильев — о словах Кристиансена: «Меньше надо запрещенных препаратов применять. Глядишь, и голова встанет на место»

Дмитрий Васильев отреагировал на слова норвежского биатлониста, осудившего лыжницу Степанову за ее выступление в Кремле
Читать «СЭ» в

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова норвежского биатлониста Ветле Шостада Кристиансена, который осудил Веронику Степанову за ее выступление в Кремле.

«С норвежцами в принципе все понятно. Когда люди в Норвегии болеют астмой и применяют огромное количество запрещенных препаратов, конечно, это очень сильно отражается на головном мозге. Наши спортсмены и вообще весь наш народ очень патриотичны. Мы любим свою страну в отличие от норвежцев, которые, видимо, свою страну ненавидят. Это их проблемы.

Когда Вероника говорит какие-то патриотические слова в адрес России, то у нас всех это вызывает только гордость. У них, видимо, такой традиции нет. Меньше надо запрещенных препаратов применять. Глядишь, и голова встанет на место», — сказал Васильев.

На встрече олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным лыжница заявила, что Россия находится на правильном пути и стала сильной и успешной страной.

Вероника Степанова
Дмитрий Васильев (биатлон)
3
Читайте также
Компьютерные игры о Второй мировой войне: подборка ко Дню Победы
Все подробности романа Александры Трусовой и Марка Кондратюка: он восхищался ее бесстрашием, она поддерживала его, их объединила любовь к четверным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кристиансен назвал шокирующим выступление Степановой на встрече с Путиным
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости