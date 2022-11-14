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Бородавко считает, что Дзюба мог бы зарекомендовать себя в лыжных гонках

Руслан Минаев
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что Артем Дзюба мог бы себя зарекомендовать в лыжных гонках.

"Могло бы ли получиться в лыжных гонках у Артема Дзюбы? Талантливый человек талантлив во всем. Думаю, вполне возможно, что у него бы получилось. Дзюба в сборной России по лыжным гонкам? У нас есть такие мощные спортсмены, как он, не надо даже сравнивать их с ним. У нас такие атлеты: высокие, стройные, сильные и крепкие. Они ничем не хуже, не надо канонизировать его как эталон. В лыжных гонках есть еще более атлетичные, чем Дзюба», — цитирует Бородавко Legalbet.

Российская фигуристка Бетина Попова предположила, что Дзюба может стать победителем «Ледникового периода».

Форвард расторг контракт с «Аданой Демирспор», за который провел 5 матчей и забил 1 гол.

Источник: https://legalbet.ru/news/borodavko-zayavil-chto-u-dzyubi-moglo-bi-poluchitsya-v/
Артем Дзюба
Юрий Бородавко
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