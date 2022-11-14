Бородавко считает, что Дзюба мог бы зарекомендовать себя в лыжных гонках

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что Артем Дзюба мог бы себя зарекомендовать в лыжных гонках.

"Могло бы ли получиться в лыжных гонках у Артема Дзюбы? Талантливый человек талантлив во всем. Думаю, вполне возможно, что у него бы получилось. Дзюба в сборной России по лыжным гонкам? У нас есть такие мощные спортсмены, как он, не надо даже сравнивать их с ним. У нас такие атлеты: высокие, стройные, сильные и крепкие. Они ничем не хуже, не надо канонизировать его как эталон. В лыжных гонках есть еще более атлетичные, чем Дзюба», — цитирует Бородавко Legalbet.

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