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11 ноября, 14:16

Международная федерация лыжного спорта официально исключила сборную России из Кубка Восточной Европы

Алина Савинова
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Фото Global Look Press

Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала новый список команд-участниц в составе Кубка Восточной Европы.

Сборная России не фигурирует в числе участников, допущена только национальная команда Казахстана.

Турнир пройдет в Щучинске (Казахстан) с 12 по 15 ноября.

22 октября стало известно, что FIS продлил отстранение российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/23.

      
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