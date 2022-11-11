Международная федерация лыжного спорта официально исключила сборную России из Кубка Восточной Европы

Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала новый список команд-участниц в составе Кубка Восточной Европы.

Сборная России не фигурирует в числе участников, допущена только национальная команда Казахстана.

Турнир пройдет в Щучинске (Казахстан) с 12 по 15 ноября.

22 октября стало известно, что FIS продлил отстранение российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/23.