Международная федерация лыжного спорта официально исключила сборную России из Кубка Восточной Европы
Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала новый список команд-участниц в составе Кубка Восточной Европы.
Сборная России не фигурирует в числе участников, допущена только национальная команда Казахстана.
Турнир пройдет в Щучинске (Казахстан) с 12 по 15 ноября.
22 октября стало известно, что FIS продлил отстранение российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/23.
Новости