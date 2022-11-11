Российская фигуристка Бетина Попова прокомментировала высказывание Ильи Авербуха о возможном участии футболиста Артема Дзюбы в телепроекте «Ледниковый период».

«Дзюба — достаточно яркий персонаж, не знать его и не слышать о нем сложно. А поскольку «Ледниковый период» — это, в первую очередь, шоу, то для шоу это всегда хорошо. Это рейтинги и все, что необходимо: хайп, шум, инфоповоды. Получится ли у него? Это спортсмен — разумеется, координированный, сильный, выносливый. У него есть возможность хорошо выступить и даже выйти победителем этого проекта», — цитирует фигуристку «Газета.ру».

Ранее в ледовом шоу уже принимали участие футболисты — Руслан Нигматуллин и Дмитрий Сычев. Авербух считает, что Дзюба отлично подошел бы проекту, потому по его мнению футболист является «ярким, оригинальным и независимым».

На данный момент 34-летний экс-нападающий «Зенита» находится в поисках продолжения карьеры. В начале ноября Артем разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Ранее сообщалось что в игроке заинтересованы в руководстве «Венеции».

В текущем сезоне Дзюба сыграл за «Адана Демирспор» пять матчей и забил один гол.