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Сегодня, 14:05

Большунов и Терентьев выступят на этапе Кубка России в Хакасии

Руслан Минаев
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и бронзовый призер Олимпиады Александр Терентьев восстановились после травм и выступят на первом этапе Кубка России в Хакасии.

«На сегодняшний день травма почти не беспокоит Большунова, мы провели интервальную тренировку. Скорее всего, он примет участие в первом этапе Кубка России. То же самое касается и Александра Терентьева», — цитирует Бородавко ТАСС.

Большунов пропускал спринтерскую гонку на соревнованиях в Ханты-Мансийске из-за растяжения голеностопа.

Первый этап Кубка России пройдет с 19 по 20 ноября. Спортсмены выступят в спринте классическим стилем и гонке с раздельным стартом.

Источник: https://tass.ru/sport/16343605
Александр Большунов
Александр Терентьев
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