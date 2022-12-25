Появилось видео борьбы Большунова и Устюгова в финале спринтерской гонки этапа Кубка России в Красногорске
Российский лыжник Сергей Устюгов остался недоволен действиями Александра Большунова по ходу финала спринтерской гонки этапа Кубка России в Красногорске.
Устюгов считаете, что в одном из моментов Большунов подрезал его на трассе.
После завершения гонки Устюгов отказался пожать руку сопернику и проигнорировал церемонию награждения.
Также он заявил, что больше не собирается выступать на «Красногорской лыжне».
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